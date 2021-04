Les cas de retard de paiement des petites entreprises ont bondi de près de 100% en 12 mois; cas résolus double

Le montant à payer au titre du nombre d’affaires déposées a augmenté de 125%.

Crédit et financement pour les MPME: Alors même que le gouvernement Modi entend résoudre le problème des retards de paiement pour les petites entreprises, le nombre de plaintes déposées devant les conseils de facilitation des PME (MSEFC) par les micro et petites entreprises (MPE) a presque doublé au cours des 12 derniers mois. De 13091 cas de retard de paiement déposés contre le ministère central, le département, le CPSE ou le gouvernement de l’État respectif, au 27 avril 2020, depuis le lancement du système de surveillance des paiements différés MSME Samadhaan le 30 octobre 2017, le nombre a bondi de 96 pour cent à 25705 demandes au 13 avril 2021, selon les données du gouvernement. Le montant à payer dans le nombre de cas déposés a également augmenté de 125 pour cent, passant de 4 112 crore Rs à 9 250 crore Rs au cours de ladite période, ont montré les données de la MSME Samadhaan. Néanmoins, le nombre de cas résolus a également plus que doublé, passant de 3 145 impliquant Rs 598 crore à 6 643 impliquant Rs 1 075 crore.

«Bien que le défi des retards de paiement continue d’exister, il a été résolu dans une large mesure au cours des dernières années, car le gouvernement a mis davantage l’accent sur la garantie que les MPME ne sont pas confrontées à de tels problèmes. Le problème persiste car souvent les acheteurs hésitent à payer à temps, tandis que les vendeurs hésitent trop à les pousser à effectuer des paiements, craignant que leurs futures commandes ne soient rejetées par les acheteurs. Bien que le paiement soit retardé, il n’est jamais perdu. Les acheteurs savent que maintenant quelqu’un les surveille », a déclaré à Financial Express Online Vishwa Nath, coprésidente du comité des affaires industrielles de la chambre de commerce et d’industrie PHD.

Les MSEFC sont des unités de règlement des différends établies par les gouvernements des États dans leurs zones géographiques respectives pour résoudre les problèmes liés aux retards de paiement auxquels sont confrontées les petites entreprises. Les MPME peuvent déposer des demandes de retard de paiement contre l’acheteur auprès du MSEFC concerné de leur État. Le MSEFC, après avoir examiné le cas, donne des instructions à l’unité acheteuse pour le paiement du montant dû avec les intérêts conformément aux dispositions de la loi MSMED 2006. Selon MSME Samadhaan, toute référence faite au MSEFC doit être décidée dans un délai de 90 jours à compter de la date de cette référence. Le Département des dépenses avait publié en juillet de l’année dernière un mémorandum du Bureau demandant aux acheteurs de payer des intérêts pénaux de 1 pour cent par mois pour les retards de paiement au-delà de la durée prescrite.

Cependant, le gouvernement ne peut pas forcer les acheteurs à acquitter les cotisations des MPME. «Le ministère a abordé le sujet avec vigueur avec les ministères centraux, les entreprises du secteur public central (CPSE) et les gouvernements des États et les entreprises. Mais, il est à noter que le gouvernement central ne peut donner aucune instruction ni forcer les gouvernements des États ou les PSE des États à payer les cotisations », avait déclaré le MoS Finance Anurag Singh Thakur dans une réponse écrite à une question dans le Lok Sabha en Février de cette année. Le ministère des MPME avait également écrit à 500 entreprises en septembre et à 2 800 autres entreprises de ce type en octobre pour acquitter les cotisations des MPME en attente au cours du mois concerné.

