Les cas de virus du Nil occidental ont triplé à New York pendant la saison des moustiques

Les cas de virus du Nil occidental ont presque triplé à New York en 2021.

Vingt ont été signalés jusqu’à présent cette année – contre seulement sept l’année dernière.

Il n’y a eu aucun décès dû au virus transmis par les moustiques, alors qu’il y en a eu un l’année dernière, selon le ministère de la Santé de la ville.

L’agence a cité le temps chaud et humide de l’été comme pouvant contribuer à la hausse.

Le virus du Nil occidental «se ason» dure généralement de juin à octobre, a déclaré le DOH.

L’agence a identifié un nombre record de 1 117 pools de moustiques positifs – des groupes d’insectes qui ont été piégés et testés ensemble. Queens a ouvert la voie, avec 392 pools positifs, suivi de Staten Island avec 320 ; le Bronx avec 179 ; Brooklyn avec 145 ; et Manhattan avec 81.

Des moustiques infectés par le virus ont été identifiés pas plus tard que mercredi à Long Island City et Middle Village dans le Queens, et à New Dorp sur Staten Island.

« C’est en fait l’une des pires saisons de moustiques de mémoire récente avec un nombre record d’insectes qui sévissent dans les communautés de New York – de la ville à Buffalo et dans tout l’État de New York », a déclaré le sénateur Chuck Schumer en septembre, annonçant un faire pression pour plus de financement au CDC pour lutter contre les maladies à transmission vectorielle, y compris le Nil occidental.

Les cas sont également en hausse dans le New Jersey, où 32 ont été signalés jusqu’au 9 octobre, contre huit au cours d’une année typique. L’État a également enregistré son premier décès dû au virus depuis 2018, selon un rapport.

Le virus du Nil occidental est apparu pour la première fois à New York en 1999 et rend généralement malade de 3 à 47 personnes chaque année, selon le DOH.

La plupart des personnes infectées ne le savent pas, les symptômes les plus courants étant des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et une fatigue extrême. Chez un petit nombre de personnes, le virus peut provoquer une infection du cerveau et de la moelle épinière.