Les cas d’Israël et du Chili nous tiennent en alerte

05/02/2021 à 11h59 CEST

Pour le moment, ce que font les vaccins disponibles contre le SRAS-CoV-2, et ils le font tous très bien, c’est de nous protéger en nous empêchant de développer une forme grave de Covid-19. Même s’ils ne faisaient que ça, c’est déjà beaucoup.

Les vaccins réduisent sans aucun doute également de manière significative la charge virale des personnes vaccinées.

Mais aucun des vaccins développés à ce jour ne s’est avéré efficace pour prévenir complètement l’infection par le SRAS-CoV-2. Même ceux qui ont déjà administré le calendrier complet de vaccination pendant suffisamment longtemps pour que le vaccin atteigne son efficacité maximale, peuvent encore être infectés et transmettre la maladie, bien qu’ils le fassent à un rythme beaucoup plus faible que ceux qui ne sont pas vaccinés.

Le “ cas d’Israël ”

Un bon exemple est Israël, qui a décidé de lutter contre le virus grâce à une stratégie de vaccination de masse. Avec 9 millions d’habitants, ils ont déjà administré plus de 11 millions de doses de vaccins. Tous ceux qui ont voulu se faire vacciner reçoivent au moins une dose et de nombreuses personnes ont terminé les deux doses.

Avec des niveaux de vaccination aussi élevés, le pays assouplit les mesures d’isolement. La stratégie a bien fonctionné pour eux. Alors qu’à fin janvier 2021, ils avaient plus de 8500 nouvelles infections chaque jour, le nombre moyen d’infections au cours des derniers jours dépasse à peine 110.

Et le nombre de personnes infectées qui développent de graves manifestations de la maladie, ainsi que le nombre de décès, ont chuté de façon spectaculaire. Il y a même des jours où personne ne meurt de Covid-19 en Israël.

Mais ils ont près d’un million de personnes qui refusent de se faire vacciner!

Le “ cas du Chili ”

Le Chili était un autre pays qui a décidé de suivre une stratégie similaire à celle d’Israël. Avec un peu plus de 8 millions de vaccinés sur une population totale de 19 millions d’habitants, il prétend être le 2ème pays au monde avec le pourcentage de vaccination le plus élevé, juste derrière Israël.

Cependant, malgré ce taux de vaccination élevé, le résultat est sombre.

De nombreux jours, les 6 500 infections sont dépassées, soit presque le triple des cas qui se sont produits dans les pires moments de la pandémie. Avant, il y avait même des vaccins. Lorsque vous ne pouviez combattre le coronavirus que par des mesures d’isolement.

Comment peux-tu comprendre ça? Avez-vous une explication?

Cela fait. Ce taux d’infection très élevé s’explique par le fait que dans le pays il y a eu un assouplissement considérable des mesures classiques pour éviter les infections. Les Chiliens ont perdu leur peur du coronavirus. Et c’est le résultat.

Ce que nous devons apprendre

En ce sens, les leçons de pays comme le Chili sont extrêmement révélatrices.

Par conséquent, même si nous sommes vaccinés avec toutes les doses nécessaires et que suffisamment de temps s’est écoulé pour que les vaccins exercent leur protection maximale, nous devons continuer à prendre des précautions. Parce que nous pouvons être infectés. Et parce que bien qu’une fois vaccinés, nous ne souffrions pas d’une forme grave de la maladie, nous pouvons la transmettre.

Nous ne pouvons pas non plus oublier qu’il reste de nombreuses questions sans réponse sur les vaccins.

Nous ne savons pas pendant combien de temps nous serons protégés. Comme une baisse significative des taux d’anticorps a été observée chez les personnes vaccinées depuis plus longtemps, certaines sociétés pharmaceutiques préviennent déjà que nous aurons besoin d’une troisième dose environ 8 mois après la deuxième.

Nous ne savons pas non plus si le SRAS-CoV-2 sera en mesure de développer une variante d’échappement du vaccin. Malheureusement, dans des endroits où il y a autant de personnes infectées que l’Inde, il est probable que cela se produise. À partir de là, le mutant d’évasion pourrait se disperser dans le monde entier, et si nous arrivions à cette situation, nous devions recommencer. Les produits pharmaceutiques devraient développer un nouveau vaccin.

Il est probable qu’avec le SRAS-CoV-2, nous atteindrons une situation pseudo-grippale. De temps en temps, il serait nécessaire d’être à nouveau vacciné et avec une certaine périodicité, des variantes plus mortelles pourraient apparaître qui augmentent la mortalité.

La leçon sur la grippe

Avoir développé des vaccins efficaces en si peu de temps nous a donné confiance. Nous voulons croire que la fin du tunnel est proche. Mais la réalité peut être différente.

Pensons à ce qui est arrivé à la grippe

En 1940, le vaccin contre la grippe a commencé à être développé sous la direction de Thomas Francis et Jonas Salk (qui des années plus tard développera le vaccin contre la polio). Deux ans plus tard, un vaccin bivalent efficace est disponible contre les virus grippaux A et B.

Mais malgré ces premiers progrès, nous devons aujourd’hui continuer à développer différents vaccins chaque année pour pouvoir lutter contre les différentes variantes du virus.

La guerre contre la grippe n’est pas gagnée, loin de là. Et certains des meilleurs spécialistes du sujet préviennent que dans les années à venir, nous pourrions souffrir d’une très grave pandémie de grippe.

Notre relation avec le SRAS-CoV-2 pourrait évoluer à peu près de la même manière. Il pourrait continuer à y avoir des vagues différentes plus ou moins létales pendant de nombreuses années et il faudrait développer des vaccins contre les variantes d’échappement (et se vacciner avec eux) plus ou moins continuellement. Et nous ne pouvons pas oublier que ce coronavirus est plus mortel et plus contagieux que la grande majorité des souches grippales.

Grâce aux vaccins, nous pouvons éteindre le virus de la variole. C’était une réalisation extraordinaire. Avec eux, nous parvenons également à contrôler la plupart des maladies infectieuses.

Mais nous ne pouvons pas oublier que quels que soient les efforts que nous avons déployés, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir un vaccin efficace contre le virus du sida, qui est toujours parmi nous et a déjà causé plus de 33 millions de morts.

Nous n’avons pas non plus obtenu de vaccin efficace contre le paludisme, et c’est l’une des maladies qui ont tué le plus d’êtres humains et engendré une vie très difficile pour des millions de personnes infectées.

Le virus du sida ou le plasmodium responsable du paludisme ont toujours réussi à échapper aux vaccins.

Il est encore trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra du SRAS-CoV-2, mais – bien que cela ne nous plaise pas – nous devons garder à l’esprit qu’il est susceptible de durer.