Les cas d’Omicron augmentent au Royaume-Uni: 75 nouveaux cas confirmés – « Veuillez porter des couvre-visages » | Royaume-Uni | Nouvelles

75 autres cas de la variante Omicron ont été enregistrés en Angleterre, a confirmé le gouvernement britannique. Seuls 29 cas avaient déjà été signalés dans le pays, ce qui a amené les scientifiques à avertir que suivre les directives de Covid est « critique ».

Toutes les personnes testées positives pour la variante Omicron ont été invitées à s’auto-isoler, ainsi que leurs contacts étroits.

Cependant, certains des nouveaux cas n’étaient pas liés à des voyages à l’extérieur, faisant allusion à une transmission communautaire.

Des cas ont maintenant été repérés dans les East Midlands, l’est de l’Angleterre, Londres, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest et les West Midlands.

Le Pays de Galles a signalé son premier cas d’Omicron et 16 autres cas ont été enregistrés en Écosse.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de l’UKHSA, a déclaré : « La détection accrue des cas grâce à la recherche ciblée des contacts a permis d’identifier et de confirmer davantage de cas de la variante Omicron, comme nous l’avons vu dans d’autres pays du monde.

« Nous continuons de surveiller de près les données. Les équipes nationales et locales travaillent à un rythme soutenu pour identifier et retracer tous les contacts étroits de chaque cas Omicron. Il est essentiel que toute personne présentant des symptômes de COVID-19 s’isole et reçoive immédiatement un test PCR.

«Nous avons commencé à voir des cas où il n’y a aucun lien avec les voyages, ce qui suggère que nous avons une petite quantité de transmission communautaire. C’est pourquoi il est si important que tout le monde, partout, prenne des mesures simples pour se protéger contre l’infection. Veuillez porter des couvre-visages conformément aux directives du gouvernement, laisser entrer de l’air frais lors du mélange à l’intérieur et vous laver les mains régulièrement.

« La vaccination est essentielle pour nous aider à renforcer nos défenses contre cette nouvelle variante, alors veuillez obtenir votre premier, deuxième, troisième ou rappel dès que vous êtes éligible pour vous protéger, ainsi que vos familles et vos communautés. »

