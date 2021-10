Les cas d’utilisation de Cardano augmenteront sa valeur à l’avenir

Cardano (CCC :ADA-USD) ressemble à nouveau à une matière première chaude après son passage au-delà d’une résistance significative.

Source : Stanslavs / Shutterstock

Il y a plusieurs raisons à cette évolution. La mise à niveau du contrat intelligent de Cardano continue d’intriguer les investisseurs. Cardano a mis en œuvre avec succès une mise à jour qui fournit une fonctionnalité de contrat intelligent, permettant aux développeurs de créer des applications avec des capacités avancées sur la blockchain de Cardano.

De plus, la blockchain Cardano s’efforce de faciliter la négociation d’EGLD par les investisseurs. Le nouveau partenariat entre Cardano et Elrond (CCC :EGLD-USD) a suscité un intérêt important des investisseurs sur le marché après que des détails ont été dévoilés sur le projet à venir impliquant plusieurs blockchains. Le développement permettra des transferts de jetons sur différents réseaux et des fonctionnalités de contrat intelligent inter-chaînes en plus de leur écosystème.

Au fur et à mesure que l’utilité du réseau Cardano grandit, ADA augmentera simultanément en valeur de manière exponentielle. Cette croissance s’accompagne de nouvelles opportunités pour ceux qui conservent leurs pièces dans un entrepôt frigorifique ou sur un échange, surtout s’ils ont eu la chance non seulement de sauter sur une pompe, mais aussi de la monter. Compte tenu des catalyseurs disponibles, achetez plus d’ADA et regardez votre investissement prospérer.

Ethereum Killer arrive à maturité

Les crypto-monnaies et les jetons peuvent être classés en fonction des protocoles sur lesquels ils s’exécutent. La plus grande différence entre eux est de savoir comment ces blockchains sont créées et vérifiées et qui le fait ?

Une tonne de crypto-monnaies différentes faisant toutes leur propre chose avec des processus légèrement différents mais participant toujours à un grand arbre généalogique rendrait la lecture assez déroutante – sans parler d’essayer de suivre individuellement ce qui se passait si quelque chose n’allait pas.

Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD), et de nombreuses autres crypto-monnaies utilisent différents algorithmes de consensus. Bitcoin utilise une preuve de travail (PoW) pour son processus d’extraction, tandis que ADA utilise le protocole de preuve de participation (PoS). La différence entre les deux est flagrante. Dans la blockchain d’origine, POW était utilisé pour créer des blocs et confirmer les transactions. Le POS est un algorithme de consensus alternatif que vous pouvez mettre en œuvre à la place d’un processus d’exploitation minière coûteux qui consomme trop d’énergie à partir de sources respectueuses de l’environnement comme les éoliennes ou les panneaux solaires.

La pièce ADA utilise un système de preuve de mise unique pour éviter toute consommation d’énergie inutile.

La blockchain Cardano utilise Ouroboros, qui a été conçu avec certains objectifs majeurs à l’esprit. Il empêche les attaques à grande échelle d’avoir lieu sur leurs réseaux en rendant les blocs plus difficiles qu’ils ne le seraient autrement. Il crée également des transactions transparentes et résistantes à la censure tout en restant suffisamment décentralisé pour ne pas rencontrer de problèmes lors de la mise à jour des anciens nœuds ou des nouveaux arrivants qui se joignent plus tard. Et Ouroboros est conçu pour faire tout cela sans sacrifier la sécurité, car il garantit qu’il n’y a pas un seul point où tout peut mal tourner.

Un autre élément intéressant de la conception de Cardano est son infrastructure à double couche. Ethereum est un environnement à une seule couche où les calculs et les règlements se produisent en même temps. En théorie, cette séparation devrait permettre à ADA de fonctionner plus efficacement, ce qui signifie des transactions plus rapides avec des coûts inférieurs pour les utilisateurs d’applications basées sur Ethereum (dApps).

Quel avenir pour Cardano ?

Personne ne peut prédire l’avenir de Cardano. Cependant, la plupart des experts en cryptographie sont optimistes quant à son avenir. Certains ont même prévu que la pièce atteindra 10 $ en 2021. La principale raison de leur sentiment haussier est le protocole PoS. Dans un monde de plus en plus soucieux de l’environnement, la réduction de l’empreinte carbone est une priorité absolue.

De plus, l’équipe de développement de Cardano est très unique dans son approche des mises à niveau. IOHK, qui a développé Cardano, travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques experts dans leur domaine d’études. Les connaissances de ces experts contribuent à un plus grand succès. Et améliorez l’évolutivité à long terme en mettant en œuvre des découvertes scientifiques récentes évaluées par des pairs qui amélioreront également leurs capacités.

Enfin, Ethereum dispose d’un approvisionnement illimité en Ethereum, avec son taux d’inflation annuel de 4%. Pendant ce temps, le hard cap de Cardano s’élève à 45 milliards. Avec une offre limitée, la valeur de l’ADA augmentera avec le temps. Si les utilisateurs sont prêts à y investir maintenant, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne récoltent pas de bénéfices plus tard lorsque l’inflation reprendra.

Ethereum est peut-être mieux adapté à des applications plus pratiques, mais Cardano présente également certains avantages. Par exemple, ses capacités de contrat intelligent faciliteront la création de DApps par rapport à Ethereum.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.