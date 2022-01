Les cas et les hospitalisations dans ces États atteignent un record avant le nouvel an

À travers le pays, les États établissent des records de nouveaux cas de COVID-19 avant la nouvelle année.

Alors que les variantes omicron et delta continuent de se propager, le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord (NCDHHS) a signalé son plus grand nombre de cas sur une journée.

L’État a signalé 18 571 tests positifs pour COVID-19 – un nombre 60 % supérieur au précédent record de 11 581 établi en janvier.

Le nombre de résidents de l’État du sud-est se rendant aux urgences pour une maladie de type COVID-19 a également établi un record à 4 171 et le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour COVID-19 a presque doublé depuis le début du mois.

« Nous craignons que même une très petite proportion de ces cas se terminant à l’hôpital puisse submerger notre système hospitalier et augmenter les pertes de vie des personnes les plus vulnérables », entrant NCDHHS Sec. Kody H. Kinsley a déclaré dans un communiqué de presse. « Tout le monde peut aider à sauver des vies et à protéger la capacité hospitalière en se faisant vacciner si ce n’est pas déjà fait et en se faisant booster si vous êtes éligible. »

Kathy Johnson, employée du service de santé de la ville de Youngstown, s’entretient avec les chauffeurs avant de leur donner des kits de test COVID-19 à domicile lors d’un événement de distribution, le jeudi 30 décembre 2021, à Youngstown, Ohio. (Photo AP/David Dermer)

Vendredi, dans la Caroline du Sud voisine, le ministère de la Santé et du Contrôle environnemental a signalé un nombre record de près de 9 000 cas de COVID-19 en une journée.

« Je pense que janvier va être un mois très difficile pour la Caroline du Sud », a déclaré le directeur du département, le Dr Edward Simmer, aux journalistes.

Un tiers des hôpitaux de l’État ont signalé jeudi une pénurie critique de personnel au département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS).

Dans le Midwest, le nombre d’Ohioiens hospitalisés avec COVID-19 a également atteint un record pandémique jeudi, pour la deuxième journée consécutive.

Les données de l’État montrent 5 466 personnes hospitalisées avec COVID-19, dont la grande majorité ne sont pas vaccinées.

Le ministère de la Santé de l’Ohio a signalé près de 20 000 nouveaux cas jeudi – un nombre juste en dessous du record établi mercredi.

Dans le sud, le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré jeudi que son État établissait des records pour les nouveaux diagnostics de COVID-19 et que le total de 12 467 nouveaux cas sur 24 heures jeudi était supérieur d’un tiers aux 9 378 de mercredi.

Selon le gouverneur, le nombre de personnes hospitalisées pour le virus a augmenté de 268% depuis le 17 décembre.

Plus à l’ouest, Hawaï a établi jeudi un record absolu de nouveaux cas de COVID-19, alors que l’État a signalé près de 3 500 nouvelles infections.

Le total quotidien de nouveaux cas signalés par les autorités sanitaires était de 3 484, dépassant le record de 2 205 cas établi le lendemain de Noël.

Un précédent record de nouvelles infections quotidiennes y avait été établi en août lors du pic de la vague de variante delta.

Les nouveaux cas de COVID-19 ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré aux États-Unis, atteignant plus de 265 000 par jour en moyenne, selon les données du Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.