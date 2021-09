Les cas quotidiens de Covid-19 tombent en dessous de 20 000 après 201 jours

in

Le taux de positivité quotidien était de 1,42 %. Il est resté inférieur à 3% au cours des 29 derniers jours et inférieur à 5% depuis 112 jours consécutifs maintenant. Le nombre total de décès de Covid-19 a atteint 4 47 373, avec 179 décès signalés mercredi.

L’Inde a signalé 18 795 nouveaux cas mardi. Pour la première fois après 201 jours, le nombre quotidien de nouveaux cas est tombé en dessous de 20 000. Le nombre de cas actifs du pays est resté inférieur à trois lakhs, avec un total de 2,92 lakhs.

Le taux de récupération de l’Inde s’élevait à 97,81 %, le plus élevé depuis mars 2020. La couverture vaccinale cumulée a franchi la barre des 87 crores et était de 87,56 crores de doses mercredi.

Pour la cinquième fois, plus de 1,02 crore doses ont été administrées en une journée mardi. Covaxin a franchi la barre des 10 crores mercredi, alors qu’il représentait 77 doses de crore administrées.

Le nombre de cas actifs de 2 92 206 est le plus bas en 192 jours et constitue 0,87 % du total des cas positifs. Le taux de positivité hebdomadaire était de 1,88% et est resté inférieur à 3% au cours des 95 derniers jours.

