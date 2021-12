Les cas quotidiens d’Omicron au Royaume-Uni triplent pour atteindre plus de 10 000 ; le nombre de morts passe à sept

Un total de 90 418 infections ont également été signalées, le nombre quotidien de décès par COVID-19 au Royaume-Uni s’élevant à 125, en hausse par rapport au nombre de vendredi de 111, mais en baisse par rapport aux 132 signalés samedi dernier.

Plus de 10 000 nouveaux cas d’Omicron ont été signalés au Royaume-Uni lors de la plus forte augmentation quotidienne à ce jour, car le nombre global d’infections au COVID-19 se situait bien au-dessus de 90 000 cas.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a confirmé samedi 10 059 cas supplémentaires de la nouvelle variante, plus de trois fois plus que vendredi (3 201), portant le nombre total de cas à 24 968.

Un total de 90 418 infections ont également été signalées, le nombre quotidien de décès par COVID-19 au Royaume-Uni s’élevant à 125, en hausse par rapport au nombre de vendredi de 111, mais en baisse par rapport aux 132 signalés samedi dernier.

Le nombre de morts de la variante Omicron est passé de un à sept. « Nous avons montré dans le passé en tant que gouvernement face à cette pandémie que nous ferons ce qui est nécessaire, mais cela doit être étayé par des données », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, en référence à des informations selon lesquelles le gouvernement prévoit plus de rigueur. restrictions de verrouillage en raison de la poussée d’Omicron.

« Nous surveillons les données et en discutons avec nos scientifiques et nos meilleurs conseillers presque toutes les heures. Nous surveillerons très attentivement et garderons la situation à l’étude », a-t-il expliqué.

Les ministres ont reçu un briefing sur les dernières données COVID-19 et une réunion de la salle de briefing du Cabinet Office. Un comité d’urgence se tiendra ce week-end pour évaluer si des mesures supplémentaires doivent être prises.

« Je pense que si de nouvelles restrictions sont introduites, et soit dit en passant, c’est inévitable, il doit y avoir un important paquet de soutien financier pour nos secteurs de l’hôtellerie, de la culture et de la vente au détail », a déclaré le maire de Londres Sadiq Khan, qui a déclaré un « incident majeur ” dans la capitale britannique pour aider à faire face à l’augmentation massive des cas de coronavirus dans la ville.

« Je crains qu’au cours des derniers jours, nous ayons assisté à une forte augmentation d’Omicron. Bien que les personnes hospitalisées soient inférieures à ce qu’elles étaient à la même époque l’année dernière, y compris celles sous ventilateurs, le nombre de cas positifs est bien supérieur. Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu près de 30 000 nouveaux cas confirmés et au cours des sept derniers jours, plus de 130 000 nouveaux cas confirmés. Donc, la direction du voyage ne va que dans un sens », a-t-il averti.

Les règles actuelles du Plan B pour l’Angleterre incluent des laissez-passer Covid pour certains événements, des masques faciaux dans plus d’endroits et des personnes invitées à travailler à domicile si elles le peuvent.

D’autres régions du Royaume-Uni ont mis en place des règles similaires, mais l’Écosse est allée plus loin en demandant aux gens de limiter les contacts sociaux à trois ménages à la fois à l’approche de Noël.

Le Pays de Galles a également ordonné la fermeture des boîtes de nuit après Noël à partir du 27 décembre.

Pendant ce temps, le National Health Service (NHS) a déclaré avoir livré 4 millions de rappels cette semaine, enregistrant un bond de plus des deux tiers des rappels de semaine en semaine, alors que le personnel et les bénévoles ont accéléré le now » pour s’attaquer à la variante Omicron.

Depuis lundi, au lendemain de l’annonce de la nouvelle mission nationale d’offrir à tous les adultes des injections de rappel d’ici fin décembre, le NHS a déclaré qu’il « travaillait d’arrache-pied » pour augmenter les rendez-vous et les rendez-vous sans rendez-vous à travers le pays.

Des données récentes de l’UKHSA montrent que deux doses du vaccin ne suffisent pas à pare-feu contre la variante Omicron, mais un rappel augmente considérablement la protection.

Selon les dernières statistiques du NHS, les trois quarts des personnes éligibles en Angleterre de plus de 40 ans ont maintenant reçu leurs injections de rappel, ce nombre passant à plus de huit sur 10 pour les personnes de plus de 50 ans.

