Les casques antibruit Sony WH1000XM4 sont les plus recherchés, et aujourd’hui ils sont à 132 euros de remise, prix minimum ! | La technologie

Avec la meilleure réduction de bruit du marché et un excellent son, ces casques Sony appartiennent à la gamme premium. Désormais plus accessible grâce à la remise de 35%.

Ils sont sur la liste de souhaits de tous les audiophiles. Les Casque XM4 se distinguent par leur design, leur confort, suppression du bruit et qualité audio haute définition. Et maintenant avec une offre exceptionnelle !

Prends les Casque premium Sony WH1000XM4 avec suppression active du bruit et 132 euros de remise. Ils ne coûtent que 247,99 euros, son prix minimum ! Vendu et expédié gratuitement par Amazon en un jour.

Vous pouvez également les obtenir au même prix à Worten, et un euro moins cher à Media Markt.

Les écouteurs à réduction de bruit active les plus avancés de Sony vous permettent de vous isoler du bruit extérieur avec un contrôle variable. Avec Bluetooth et une batterie jusqu’à 30 heures pour ne jamais s’arrêter.

Selon de nombreuses critiques, les écouteurs haut de gamme de Sony ont l’une des meilleures réductions de bruit du marché.

Ils ont deux capteurs et un processeur juste pour cette tâche, qui écoutent le bruit ambiant et émettent un son contraire, l’annulant. Le résultat est spectaculaire, Parce qu’il élimine tous les bruits sans couvrir complètement les voix fortes et les sons d’alerte, afin que vous ne deveniez pas isolé.

C’est très utile pour écouter de la musique ou regarder des séries sans gêne, mais aussi pour concentrer pendant le télétravail ou les études.

Les Casques Sony WH1000XM4 ils sont très confortables à utiliser et pliables, ils prennent donc peu de place et ils sont idéaux pour voyager.

Ils ont l’une des meilleures qualités sonores du marché. Admet formats haute définition sans fil comme LDAC, qui a un débit trois fois supérieur à celui du Bluetooth. Avec égaliseur via une application et son adaptatif.

Aussi, grâce à panneau tactile situé sur le côté, vous pouvez mettre la musique en pause, changer de chanson ou augmenter et baisser le volume, simplement en faisant glisser votre doigt. Ils ont également une commande vocale.

Ils offrent des fonctionnalités avancées, comme une option de proximité qui arrête la musique lorsque vous les enlevez et il continue lorsque vous les mettez, et un autre qui arrête la musique et annule la suppression du bruit lorsque vous parlez.

Et ne vous inquiétez pas pour la batterie : tenir 30 heures (un peu moins avec la suppression du bruit activée), et grâce à la charge rapide rechargez 5 heures de musique en seulement 10 minutes.

De loin l’un des meilleurs casques antibruit actifs sur le marché, maintenant à 35% de réduction.

