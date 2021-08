Les Casques bleus de l’ONU auraient pu aider à maintenir la stabilité en Afghanistan après le retrait américain, selon un ancien ministre

Une façon d’assurer un retrait américain plus sûr d’Afghanistan aurait été de mettre en place une mission de maintien de la paix de l’ONU à l’avance, plutôt que de retirer des troupes et de laisser les civils se démener pour évacuer alors qu’une offensive éclair des talibans a repris le pays, selon un ancien responsable afghan. qui a été forcée de fuir sa patrie.

Nargis Nehan, ancienne ministre afghane des Mines et du Pétrole, a dû laisser derrière elle son père et sa sœur malades lorsqu’elle a fui Kaboul occupée par les talibans cette semaine avec l’aide de la Norvège, des États-Unis et d’autres.

“Aucun de nous ne pensait que tout s’effondrerait si soudainement, s’effondrerait”, a-t-elle déclaré samedi à Fox News.

Ils n’avaient pas non plus prévu un retrait américain aussi mal planifié, a-t-elle déclaré, au cours duquel l’armée se retirerait de la base aérienne de Bagram avant d’évacuer les citoyens américains et leurs alliés afghans.

“Le retrait et l’évacuation elle-même étaient très irresponsables”, a-t-elle déclaré. « Dans un pays comme l’Afghanistan, où le risque de conflit était si élevé, nous nous attendions à ce que si nous nous retirions au moins, ils déploieraient une mission de maintien de la paix de l’ONU en Afghanistan afin que nous aurions pu empêcher la catastrophe qui se passe en Afghanistan. le pays en ce moment.”

En fait, des groupes de défense des droits des femmes, des chefs religieux et des humanitaires avaient appelé des soldats de la paix de l’ONU en juillet, a rapporté l’Associated Press à l’époque.

Le travail des Casques bleus de l’ONU est d’aider “les pays à naviguer sur le chemin difficile du conflit à la paix”. Les Casques bleus mènent actuellement des opérations dans 12 régions, mais l’Afghanistan n’en fait pas partie.

Et cela signifie une incertitude pour 38 millions de civils afghans – dont la majorité ne soutient pas les talibans, a déclaré Nehan.

Plus de 80% de ces personnes sont des jeunes, a-t-elle déclaré, et environ la moitié d’entre eux sont des femmes. Elle a donc appelé les jeunes et les groupes de défense des droits des femmes du monde entier à se rallier à la cause.

“Veuillez tenir vos politiciens pour responsables”, a-t-elle déclaré. “S’il vous plaît, faites pression sur eux pour qu’ils déploient une mission de maintien de la paix de l’ONU en Afghanistan, et s’il vous plaît, aidez-nous à prévenir la catastrophe et la crise humanitaires que nous voyons devant nous.”

Nehan a déclaré samedi à Fox News que des décennies de conflits dans son pays natal étaient en partie dues à des puissances étrangères rivalisant d’influence à travers des décennies de guerres par procuration.

“Beaucoup de gens pensaient que si vous concluez un accord de paix avec les talibans, au moins la violence en Afghanistan cesserait”, a-t-elle déclaré. “Mais ce que nous savons, c’est qu’au cours des 40 dernières années, les gens disent que nous devons faire la paix avec ce groupe, avec ce groupe, et les combats seront terminés – mais verrions-nous que les combats ne sont pas terminés.”

Avant que Nehan ne quitte le pays, elle a déclaré avoir rencontré l’ancien président Hamid Karzai et le négociateur de paix Abdullah Abdullah, qui restent impliqués dans des pourparlers avec les talibans.

Mais à part blâmer le président en exil Ashraf Ghani pour avoir créé un vide de pouvoir lorsqu’il a fui le pays, elle a déclaré qu’ils avaient fourni peu de détails sur la voie à suivre pour l’Afghanistan.

“Ils disent que ce sont les promesses que nous avons d’eux, mais seul le temps nous le dira”, a-t-elle déclaré. “Nous devons attendre que les talibans forment leur gouvernement et voir à quel point cela va être inclusif.”

La dernière fois que les talibans étaient au pouvoir, du milieu des années 1990 jusqu’à l’invasion américaine en 2001, les femmes comme Nehan ne pouvaient pas participer à la vie publique, et encore moins occuper des fonctions. Les femmes ne pouvaient pas aller à l’école, travailler en dehors de chez elles ou même sortir en public sans un chaperon masculin.

Mais elle a dit que certains Afghans espèrent une situation différente cette fois-ci.

“Un pas en avant que nous voyons, non seulement dans le cas des talibans, mais je pense de toutes les parties, est que tout le monde a conclu que la violence n’est pas la solution pour l’Afghanistan”, a-t-elle déclaré. “Au moins, contrairement aux années 90, où sans parler, ils ont continué à se battre. À cette date, ils essaient les pourparlers.”

Si ces pourparlers échouent, cependant, elle a déclaré que de violents combats pourraient éclater à nouveau.

Le retrait chaotique a entraîné une panique à l’extérieur de l’aéroport détenu par les États-Unis au cours des deux dernières semaines.

Des Afghans désespérés de fuir ont été photographiés accrochés à l’extérieur d’un avion militaire au départ – et certains sont morts.

Des Afghans éligibles à des visas d’immigration spéciaux, des citoyens américains et d’autres réfugiés ont signalé que des patrouilles talibanes faisaient du porte-à-porte à la recherche d’anciens soldats afghans, de responsables ou d’interprètes américains, alors qu’ils se cachaient et priaient pour avoir une chance de s’échapper.

Et jeudi matin, le groupe terroriste ISIS-K a déclenché un attentat suicide à l’extérieur de l’Abbey Gate de l’aéroport, tuant 11 Marines américains, un soldat de l’armée et un infirmier de la Marine – ainsi que des dizaines de civils afghans.

De nombreux évacués ont décrit le chaos à l’extérieur de l’aéroport – des points de contrôle des talibans et des foules immenses qui ont rendu difficile l’accès au périmètre américain pour des raisons de sécurité.

Nehan a déclaré qu’il lui avait fallu plusieurs essais pour s’en sortir.

D’un côté, elle est arrivée à l’intérieur de l’aéroport, mais son père s’est évanoui et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital, a-t-elle déclaré. Elle est allée avec lui, a-t-elle dit, réticente à le laisser derrière elle. Mais plus tard, les autorités norvégiennes lui ont offert une autre chance d’évacuer avec plusieurs autres membres de sa famille. En fin de compte, elle a accepté – mais cela signifiait laisser sa sœur et son père derrière.

Lorsqu’elle est arrivée à Oslo jeudi, elle a tweeté que l’épreuve l’avait secouée.

“Enfin, j’ai atterri en Norvège avec ma famille, laissant mon père et ma sœur derrière moi. Je ne peux pas arrêter mes larmes pour mon peuple et mon pays”, a-t-elle écrit. “Je ne suis plus un Afghan fier, résilient et plein d’espoir. Je suis à nouveau un réfugié désespéré et sans défense dont la recherche d’identité, de foyer et de paix est sans fin.”