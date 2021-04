Les casques de haute technologie Vicis occupent les 3 premières places du classement annuel de la performance des équipements de la NFL

Le Vicis ZERO2 est le casque phare du fabricant d’équipement high-tech. (Photo de Vicis)

Le fabricant de casques de football de haute technologie Vicis est un leader incontesté dans un nouveau classement de l’équipement clé de la National Football League et de la NFL Players Association.

Les casques Vicis ont pris les trois premières places dans les résultats annuels des tests de performance du laboratoire de casques, dans lesquels les casques sont évalués par des experts indépendants, mesurant la capacité de l’équipement à réduire la gravité des chocs à la tête.

L’étude, dans sa sixième année, présentait plus de 25 casques différents approuvés pour une utilisation dans la prochaine saison de la NFL, et vise à aider les joueurs à prendre des décisions plus éclairées sur l’équipement qu’ils veulent porter dans les jeux.

Trois modèles du Vicis ZERO2, le casque phare de la société, ont surpassé les modèles de Riddell, Schutt et Xenith, a déclaré Vicis dans un communiqué de presse. Le ZERO2 MATRIX, un nouveau casque exclusif à la NFL pour la saison 2021, a pris la première place, suivi par le ZERO2 TRENCH, le premier casque de football conçu exclusivement pour protéger les monteurs de lignes, et le casque standard ZERO2 en troisième.

«Le ZERO2 est le résultat de la passion incessante de notre équipe pour la conception innovante axée sur la protection et la promotion de l’industrie», a déclaré Jason Neubauer, vice-président du développement de produits pour Vicis à Seattle. «Le fait que trois casques VICIS figurent au sommet du classement des casques de la NFL / NFLPA témoigne de cet engagement, et nous avons hâte de voir les trois casques sur le terrain la saison prochaine.

Le casque ZERO2 MATRIX dispose d’un nouveau système interne pour une meilleure atténuation des chocs. (Photo de Vicis)

Selon Vicis, le système MATRIX repose sur une structure en microfilament pour une meilleure atténuation des chocs et un confort maximal. Les microfilaments absorbent les chocs en tant que structure de flambage et sont conçus pour un ajustement et des performances inégalés.

Une startup chérie de Seattle qui a connu une chute importante et soudaine en 2019, Vicis a fait ses débuts avec le ZERO2 remanié plus tôt cette année. Le lancement a marqué une étape importante après quelques années de montagnes russes pour Vicis.

Après avoir quitté l’Université de Washington en 2014, Vicis a attiré l’attention pour son casque unique ZERO1 qui comportait des couches spécialisées conçues pour atténuer l’impact des coups d’écrasement des os qui causent des commotions cérébrales et mettent la santé des joueurs de football professionnels en danger.

Il a levé plus de 85 millions de dollars sur cinq ans auprès de plus de 400 investisseurs tels que les joueurs actuels et anciens de la NFL, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Doug Baldwin, Alex Smith, Roger Staubach et Jerry Rice.

L’année dernière, une société d’investissement de la ville de New York a acheté les actifs de Vicis par mise sous séquestre pour moins de 3 millions de dollars et a formé une nouvelle société. Cela a aidé à ramener un petit groupe d’ingénieurs et de spécialistes du marketing de Vicis qui ont construit une deuxième version du casque de l’entreprise.

Vicis a maintenu sa marque sous le nouveau propriétaire, Innovatus Capital Partners. La société a créé à la fin de l’année dernière une LLC appelée Certor Sports pour acquérir des marques d’articles de sport, dont beaucoup ont connu des difficultés pendant la pandémie.

Plus tôt cette année, les Vicis ZERO2 et TRENCH ont chacun reçu la note 5 étoiles la plus élevée disponible dans le système d’évaluation des casques Star de Virginia Tech University Helmet Lab.

Cliquez pour agrandir. (Graphique NFL)