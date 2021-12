Les Catalans, contraints de gagner pour continuer à aspirer à la deuxième place

08/12/2021 à 20h45 CET

.

Le Barça affrontera le Paris Saint Germain ce jeudi (20h45), dans la salle Pierre de Coubertin, avec les deux équipes à égalité pour la troisième place du groupe B et dans un affrontement dramatique pour les deux, car le perdant pourrait être laissé pour compte dans la lutte pour la deuxième place qui lui donnerait un passage direct aux quarts de finale .

A l’issue de cette rencontre, la compétition s’arrêtera, toujours à quatre jours de la fin de la phase de poules, en raison de l’équipe nationale européenne (13-30 janvier).

La victoire du Barça pourrait, en cas d’éventuelle défaite de Veszprém sur la piste de Flensburg, le porter à la deuxième place, mais perdre compliquerait leur position et ferait fuir le PSG.

Carlos Ortega a dosé ses hommes lors du match de dimanche dernier sur la piste de SinFin Santander, avant-dernier classé, en décrochant une discrète victoire (31-34).

N’a pas eu Dika Mem pour l’inconfort au genou droit. Aujourd’hui il voyage, mais il subsiste un sérieux doute pour demain et sa présence ne sera décidée qu’à la dernière minute. La centrale croate Luka Cindric, qui n’a pas pu jouer en raison d’une blessure au premier tour aux Palaos (30-27), est en grande forme et a marqué 18 buts lors des deux derniers matchs, tout comme l’ailier gaucher Alex Gomez, meilleur buteur européen de l’équipe (54 buts), un de plus que Mem (53).

Mettre en avant la puissance du nouveau pivot tuniso-qatari Yousseff Ben Ali, parfaitement couplée aux systèmes de l’équipe, conjuguant avec Ludovic Fabregas le poste, et le succès de Timothée N’Guessan, en attendant une longueur d’avance sur Melvyn Richardson.

Ce sont les astuces de Ortega Contre un rival invaincu en Ligue française (12 matchs) et qui n’a pas perdu dans son fief en Ligue des champions.

Le Valladolid Raul González, sélectionneur de l’équipe de France, est conscient de la puissance de son rival, mais le départ de son équipe lui donne confiance pour demain.

Dimanche, laissant leurs hommes clés sur le banc, ils ont vaincu Nancy (38-26) en championnat de France et la dernière journée ils ont battu Kielce (32-27), leader du Groupe en Ligue des champions.

Son budget est de 18 millions d’euros et il n’a fait qu’une seule signature cette saison, le défenseur central néerlandais. Luc Stein, bien qu’il soit déjà arrivé au milieu de la saison dernière pour couvrir la baisse Nikola Karabatic en raison d’une blessure.

Sept hommes forment la colonne vertébrale de l’équipe : l’objectif international Vincent Gérard; arrière gauche danois Mikkel Hansen, son meilleur buteur et aussi en Ligue des champions (56 buts), le pivot et capitaine français Luka karabatique, Le côté droit Nedim Remili (40 buts), l’ailier gaucher catalan Ferran Solé, l’ailier droitier Mathieu grebille et bien sûr, son leader incontesté, le Nikola Karabatic. A ce groupe s’ajoute le pivot polonais et ex-Barça, Kamil Syprzak, dans un grand moment -deuxième meilleur buteur de l’équipe avec 41 réalisations-, le « gigantesque » (2,14 mètres) ailier gaucher letton et grand défenseur Dainis Kristopans.

Raul González effectue différentes variations tactiques et positionnelles sur l’équipe en fonction de l’adversaire qu’il affronte. Au premier tour, disputé au Palau Blaugrana, il en a utilisé plusieurs : du « six zéro » au « sept zéro sans gardien » en fin de match. L’attaque parisienne est la meilleure de la Ligue des Champions avec 33,7 buts en moyenne (le Barça en compte 29,7). En défense, les Catalans sont supérieurs avec 28,8 autant encaissés contre les 31,4 des Parisiens).