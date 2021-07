Les catalogues de musique représentent désormais 66 % de la consommation de musique aux États-Unis

Les sorties de catalogue – ou celles qui ont plus de 18 mois – représentent désormais les deux tiers de toute la consommation de musique aux États-Unis, selon un nouveau rapport.

MRC Data a divulgué la statistique remarquable dans son analyse de milieu d’année récemment publiée, couvrant le 1er janvier au 1er juillet 2021. La ventilation complète détaille plusieurs tendances intéressantes du premier semestre 2021, y compris une croissance à trois chiffres du volume des ventes de vinyle et un 27,5 pourcentage d’augmentation d’une année sur l’autre des flux de chansons mondiaux.

Et comme mentionné initialement, les sorties de catalogue (englobant la musique de plus de 18 mois, selon le rapport) ont représenté 66,4% de la consommation de musique aux États-Unis au cours de la première moitié de 2021, contre 63,9% au cours de la même période en 2020. De plus, “la consommation totale d’albums du catalogue ” est passé de 244,5 millions à 288,6 millions aux premier et deuxième trimestres 2021, soit une amélioration de 18,04 %.

Du côté de la consommation de musique « actuelle », les œuvres de moins de 18 mois sont passées d’une part de 36,1% entre janvier et juillet 2020 à 33,6% au cours de la fenêtre correspondante en 2021. Néanmoins, la «consommation totale actuelle d’albums» de la catégorie a également augmenté, quoique d’un pourcentage relativement faible de 5,56 % (de 138,4 millions à 146,1 millions).

Gardant ces chiffres à l’esprit, le rapport continue de réitérer la frénésie de dépenses de grande envergure qui se produit dans l’espace des catalogues de musique, mettant en évidence les accords impliquant des artistes traditionnels tels que Bob Dylan, Paul Simon et Stevie Nicks, qui ont finalisé des accords avec Universal Music Publishing Group. , Sony Music Publishing et Primary Wave, respectivement. Le dernier label des Big Three, Warner Music Group, a acheté le catalogue enregistré de David Guetta il y a environ un mois, dans le cadre d’une transaction de 100 millions de dollars.

Même le propriétaire de MRC Data, Eldridge Industries, a suivi la tendance en acquérant l’intégralité du catalogue de publication de The Killers (à l’exception de l’Imploding the Mirage de 2020) en novembre dernier, lors de son premier investissement de ce type. Et dans la foulée d’un accord massif avec les Red Hot Chili Peppers en mai 2021, le fonds d’investissement britannique dans la chanson Hipgnosis parie 215 millions de dollars supplémentaires sur le potentiel de gains à long terme de la propriété intellectuelle musicale.

De plus, Concord a acquis fin avril 2021 le catalogue de plus de 145 000 pistes de Downtown Music (qui aurait dépensé plus de 300 millions de dollars pour ce faire), tandis que Round Hill Music, Irving Azoff’s Iconic Artists Group et BMG ont continué à faire des pièces substantielles de le leur tout au long de l’année.

Enfin, Shamrock Capital – qui a payé 300 millions de dollars pour le catalogue de Taylor Swift en novembre dernier – a révélé il y a une semaine qu’il avait levé près de 200 millions de dollars à dépenser en « IP à travers » le cinéma, la télévision, la musique, les jeux, les droits des médias sportifs et autres. secteurs de contenu. Et le propriétaire majoritaire de SiriusXM, Liberty Media, n’a pas encore dévoilé ses plans pour la société d’acquisition à usage spécial d’un demi-milliard de dollars qu’elle a lancée en janvier.