Les catalyseurs négatifs du Litecoin sont susceptibles de le maintenir en spirale

Comme plusieurs autres crypto-monnaies, Litecoin (CCC :LTC-USD) possède des attributs impressionnants et très utiles. Mais aussi comme la plupart des autres crypto-monnaies, le Litecoin ne semble pas bien placé pour surmonter les grands obstacles auxquels la classe d’actifs est confrontée.

De plus, les aspects positifs du Litecoin seront probablement compensés par une faiblesse importante. Compte tenu de ces points, j’exhorte les investisseurs à plus long terme à vendre la crypto-monnaie.

Comme l’ont souligné plusieurs journalistes et autres experts, le Litecoin a des mérites substantiels.

Plus précisément, Litecoin traite les transactions beaucoup plus rapidement et pour beaucoup moins d’argent que Bitcoin (CCC :BTC-USD). Et selon le chroniqueur d’InvestorPlace Wayne Duggan, le Litecoin est assez fiable et liquide.

Les obstacles de Crypto sont susceptibles de faire trébucher le Litecoin

Dans les colonnes précédentes, j’ai souligné certains des problèmes auxquels les crypto-monnaies sont confrontées. Plus important encore, les gouvernements et les grandes banques semblent être opposés aux crypto-monnaies, comme le montrent, par exemple, les commentaires négatifs de la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur la classe d’actifs.

Et les gouvernements peuvent prendre des mesures importantes pour lutter contre l’efficacité des crypto-monnaies. Notamment, l’IRS a soumis chaque transaction de crypto-monnaie à des impôts sur les plus-values, et le ministère de la Justice a récemment récupéré environ la moitié de la rançon libellée en Bitcoin versée aux auteurs de la cyberattaque sur Colonial Pipeline. Avec cette dernière action, le gouvernement a montré que les cryptos ne sont pas aussi inaccessibles aux régulateurs que beaucoup l’avaient cru, sapant la confiance des investisseurs et des utilisateurs en eux.

Comme beaucoup d’autres, je pense que les gouvernements et les grandes banques prendront des mesures supplémentaires pour saper les crypto-monnaies. Je ne serais même pas choqué si le gouvernement américain et de nombreuses autres démocraties occidentales interdisaient effectivement ou partiellement les cryptos à l’avenir, citant leur utilisation par des criminels.

Alors que plusieurs grandes entreprises, dont Pay Pal (NASDAQ :PYPL), Expédia (NASDAQ :EXPÉ) et Starbucks (NASDAQ :SBUX) acceptent Bitcoin comme mode de paiement, beaucoup moins d’entreprises acceptent le Litecoin, PayPal étant l’une des seules entreprises notables à le soutenir. Ainsi, même si les cryptos survivent et prospèrent, le Litecoin sera considérablement désavantagé par les premiers acteurs du secteur, Bitcoin et Ethereum (ETH-USD). Comme je l’ai souligné dans les colonnes précédentes sur Ethereum, un certain nombre de grandes institutions l’utilisent.

Le retrait du stimulus gouvernemental

Pour en revenir aux tendances susceptibles de nuire à toutes les crypto-monnaies, je pense qu’il existe une corrélation directe entre les incitations du Congrès, le marché boursier, la Réserve fédérale et les prix des crypto-monnaies.

Considérez que le dernier énorme boom des crypto-monnaies s’est produit en 2017. Ce n’est probablement pas un hasard si, la même année, une réduction d’impôt massive a été promulguée et le marché boursier s’est fortement redressé. Alors que de nombreuses personnes se sentent beaucoup plus riches en raison du boom des actions et pensant qu’elles étaient sur le point d’avoir plus de revenus disponibles en raison de la réduction d’impôt, les prix de la crypto ont bondi. Cependant, alors que l’effet de richesse s’estompait, la bulle cryptographique a éclaté en 2018.

Avance rapide jusqu’en 2021. Le Congrès, la Fed et le marché boursier se sont combinés pour mettre beaucoup de revenu disponible supplémentaire dans les comptes bancaires des Américains. Il est tout à fait raisonnable de croire qu’à mesure que le stimulus est retiré et que le marché boursier décélère, les cryptos chuteront à nouveau.

Ajoutant à la force des cryptos plus tôt cette année, les Américains avaient économisé beaucoup d’argent en ne se rendant pas au travail et en réduisant considérablement leurs activités récréatives à l’intérieur de leur domicile.

L’essentiel sur Litecoin

Je crois que nous assistons au début des effets du dénouement de toutes ces tendances sur tous les cryptos, y compris le Litecoin. Au cours du mois qui s’est terminé le 11 juin, par exemple, le Litecoin est passé d’environ 377 $ par dollar américain à seulement 165 $ par dollar américain.

En plus des nombreux obstacles auxquels tous les cryptos sont confrontés, Litecoin doit lutter contre l’avantage considérable du premier utilisateur de Bitcoin et Ethereum. En conséquence, je recommande aux investisseurs de vendre leurs avoirs en Litecoin.

