Les cavaliers aggravent la dépression de Miami pour Adebayo

Les Cavaliers étaient pratiques. Ils avaient une équipe touchée et n’avaient aucun respect. Au trou avec ces Heat déprimés qui ont l’air si bien mais qui sont minés par des blessures mineures pour l’instant. Adebayo n’est pas moins, cependant. En avant-première de cette rencontre, il a été confirmé que le centre américain d’origine nigériane sera absent jusqu’à la mi-janvier, déjà dans l’année civile prochaine, lorsqu’un ligament du pouce de la main droite est déchiré pour lequel il a reçu opération. Récupérer Herro, avec malaise, mais aussi sans Morris et Butler. Il y a une longue équipe, mais ils se rafistoient à un moment qui commence déjà à être important dans la saison. Ce n’est pas que l’équipe de Cleveland se débrouille bien en matière médicale, elle a également été parmi les personnes touchées dans cette première partie de saison, mais elle résout mieux les matchs en fonction des chiffres sur lesquels elle peut compter..

A Miami, la différence entre ces deux-là était trop grande, comme si l’effet mental de la défaite d’Adebayo avait touché les Heat qui sont candidats à tout. Les locaux n’ont gagné aucun quartier, chutant par 85-111.

Les Cavaliers ont plus de victoires à l’extérieur qu’à l’intérieur, sept de leurs douze totaux sont sur la route et ils font le trou d’un rival de la conférence, qui aide également. Trois d’affilée pour eux après une séquence de défaites respire l’air frais. Et avec de nombreuses troupes récupérées pour pouvoir montrer à quel point elles ont gâté leurs fans cette saison : faire beaucoup avec peu. A ceux de Bickerstaff ils se sont même donnés la peine de faire asseoir leurs joueurs habituels tard dans la nuit et de clore cette victoire par de l’action pour les remplaçants. Votre panorama idéal.

Kevin Love, avec 22 points en 21 minutes, a été le meilleur du match. Allen (19 + 11) et Mobley (17 + 11) accompagnés à l’intérieur. Ricky Rubio a été mauvais dans les tirs (1/5) mais splendide dans la direction de son équipe : +38.

Le grand avantage s’est fait en première période. De là, tourné pour les visiteurs. Allen a continué ce jeu à la fin du précédent et Garland est une bonne option pour mettre la main sur les possessions qui restent bloquées, avec les deux, il a réussi un bon tirage. La sortie de Love du banc était une autre menace, de l’extérieur en attaque mais en restant à l’intérieur en défense, et il peut vous faire beaucoup de dégâts comme la journée l’a fait. Une paire de trois points presque de suite de l’attaquant en deuxième période a servi à résister à la réaction du Heat, qui était à quinze, et une autre, celle à la fin d’une possession et après le rebond d’attaque de Rubio, il a donné une seconde impulsion. La pause a été atteinte avec deux actions consécutives de Jarrett Allen près de la jante rivale.

Les locaux sont arrivés à dix en sortant des vestiaires grâce à Tucker, Herro, Dedmon et un dernier tir de Lowry. La différence avait été fixée à vingt et ils l’avaient réduite. Cette séquence était la dernière grande du Heat. De l’autre côté, la recrue Evan Mobley faisait ses propres pièces et il a été rejoint à nouveau par Allen et Love et même Stevens. Le contrôle intérieur était excellent de la part des Cavaliers et avec lui la différence s’est encore creusée. Cette fois, pour ne pas descendre. Le triple de Garland au klaxon du troisième quart était la touche finale. Miami n’allait pas surmonter ce match.