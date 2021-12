Les Cavaliers battent les Bulls sans leur donner d’options

09/12/2021 à 05:22 CET

.

Les Cavaliers couper court à la séquence de victoires du taureaux en battant les Chicagoans à Cleveland en 115-92 dans un match où L’équipe de Ricky Rubio jamais donné le choix aux visiteurs qui ont parfois perdu 26 points.

Le point de départ des Cavaliers, Darius Garland, a été le meilleur buteur du match, avec 24 points auxquels il a ajouté 3 rebonds, 6 passes et 1 interception. Son partenaire, le pivot Jarrett Allen, qui est devenu l’un des meilleurs centres de l’Ese, il a répété un double-double avec 13 points, 12 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre.

Une autre des tours Cavs, la recrue Evan Mobley était au bord du double-double avec 16 points, 9 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 5 contres. Mobley, l’une des meilleures recrues de cette saison, est la première « recrue » NBA en 30 ans à atteindre un nombre aussi élevé en un match.

Et Mobley est la première recrue des Cavs depuis James Lebron, qui place 5 blocs dans un jeu.

L’Espagnol Ricky Rubio est également resté au bord du double-double avec 11 points, 9 passes décisives, 4 rebonds et 1 interception.. Rubio a amélioré son pourcentage de tirs, qui avait diminué lors des derniers matchs, et est revenu avec succès pour diriger un Cavs qui est devenu l’une des équipes révélations de la saison.

Le meilleur buteur des Bulls était l’attaquant Zach LaVine, avec 23 points, 4 rebonds et 9 passes décisives. Le meneur Lonzo Ball a récolté 19 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions tandis que le centre Nikola Vucevic a réalisé un double-double avec 18 points, 12 rebonds et 2 contres.

Série de quatre victoires consécutives des Bulls

Malgré les défaites de DeMar DeRozan, Coby White et Javonte Green, les Bulls sont arrivés au Rocket Mortagage FieldHouse de Cleveland avec quatre victoires consécutives qui les avaient catapultés à la deuxième place de la Conférence Est, juste derrière le Filets de Brooklyn.

Les deux équipes ils ont commencé le match avec hésitation avec LaVine et Vucevic testant les défenses de la maison et Allen et Mobley ont essayé d’affirmer leur domination sous les cerceaux. Les deux grands hommes des Cavs étaient responsables des 9 premiers points de leur équipe.

Lorsque la première rotation a frappé les Cavs, avec Rubio et Kevin Love remplaçant Garland et Mobley, Cleveland était 13-8 avec 6 minutes à jouer d’ici la fin du premier trimestre.

Et tandis que les Bulls ont pris de l’avance peu de temps après, grâce aux points de LaVine et Ball, dans les 2,25 dernières minutes, les Cavs sont allés 8-3 pour terminer la période avec 5 points d’avance, 29-24.

À ce moment-là, Allen et Mobley appliquaient déjà leur loi sous le cerceau, avec les deux casquettes sur Tony Bradley.

Au deuxième trimestre, les Cavs ont commencé avec une course de 7-0 pour mettre une différence de 12 points, 36-24. Les Bulls étouffaient la défense de Cleveland et seul LaVine, avec son explosivité, a pu faire une brèche dans le bouclier de l’équipe à domicile.

Mais L’attaquant vedette des Bulls a également été ébouillanté plus d’une fois et a reçu 1 des 2 prises que Mobley a transmises au cours de la période.

Allen et Mobley font leur loi

A la mi-temps, les Cavs avaient déjà 9 points d’avance, 52-43 et Rubio a récolté 5 passes décisives, 8 points et 3 rebonds en 13 minutes sur la piste.

Au retour, les Cavs n’avaient qu’à maintenir une discipline défensive pour finir par vaincre la résistance des Bulls. Lavine, fatigué de se battre presque seul, est resté à 4 points en troisième période, après avoir marqué seulement 1 des 6 paniers qu’il a tentés.

Ball a assumé la charge de travail et a marqué 9 points, dont 2 à 3 en autant de tentatives, au cours de ce quart.

Mais les Cavs Ils ont encore battu les Bulls, ont marqué 30 points, 7 de plus que les visiteurs, avec le vétéran Love comme le plus efficace avec 9 points au troisième quart, le résultat de 3 triplés marqués en 5 tentatives.

Avec une fiche de 82-66 au début des 12 dernières minutes, les Cavs ont à nouveau appuyé sur le gaz. Une course de 7-2 dans les 2 premières minutes du quatrième quart les a ramenés à 89-68, avec Allen fait son truc sous le cerceau des visiteurs.

Lorsque la différence a atteint 20 points, 91-71, avec 8,34 restants, Billy Donovan, l’entraîneur Bull a fait une dernière tentative et a placé LaVine et Vucevic sur le terrain. A ce moment là, il était trop tard. Les Cavs avaient 26 points d’avance, 104-78, à 5 minutes de la fin.

Donovan a emmené le tribunal jusqu’au banc et a terminé la nuit, incapable d’obtenir la cinquième victoire consécutive des Bulls.