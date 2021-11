Les cavaliers brisent une séquence de défaites face à un Magic faible

28/11/2021 à 11:20 CET

.

Les Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio ont mis fin à leur séquence de défaites avec une confortable victoire de 105-92 sur les Orlando Magic, la dernière équipe de la Conférence Est à n’avoir remporté que quatre matchs jusqu’à présent cette saison.

Le meilleur buteur du match était le meneur des Cavs, Guirlande de Darius, qui a réalisé un double-double de 26 points, 11 passes décisives, 4 rebonds et 1 interception. Son partenaire, le pivot Jarrett Allen Il a aussi terminé le match avec un double-double de 19 points, 11 rebonds en plus de 3 passes et 2 contres.

La victoire des Cavs sur le Magic met fin à une séquence de cinq défaites consécutives pour l’équipe de Cleveland et coïncide avec le retour de l’attaquant sur le terrain samedi soir. Evan mobley, qui a subi une blessure au coude.

Les Cavs ont constaté l’absence de la recrue Mobley, le troisième au repêchage de cette année : l’équipe de blond il n’a remporté aucun des quatre matchs auxquels le joueur de 20 ans était absent. Cette nuit, Mobley il a joué 33 minutes et a marqué 13 points, 9 rebonds, 3 passes et 4 blocs.

Pour sa part blond il a dû se contenter de 5 points (après avoir marqué seulement un triple et deux lancers francs), 4 rebonds, 8 passes et 1 interception.

RETOUR DE MOBLEY

Le retour de Mobley dans l’équipe a limité les minutes en piste pour Rubio qui, depuis la blessure de Mobley, ainsi que celui de l’escorte collin sexton, avait joué entre 33 et 37 minutes par match. Contre la magie, blond il était limité à 26,47 minutes.

Dans le Magic, l’attaquant s’est démarqué charretier Wendell Jr., qui a également obtenu un double-double de 19 points, 11 rebonds et 1 passe décisive. Carter jr. Il a été expulsé du match à 2 minutes de la fin du match après que le match eut protesté auprès des arbitres et brisé ses lunettes au sol.

Le Magic, une équipe jeune et inexpérimentée qui a également subi de nombreuses pertes de joueurs importants depuis le début de la saison, a réussi à tenir les Cavs à distance pendant la première moitié du match.

Tant au début du premier quart-temps qu’au milieu du deuxième, les Magic se sont brièvement placés en tête du tableau d’affichage grâce à la première performance de Carter jr. et plus tard du garde Gary Harris et de l’attaquant de puissance Moritz Wagner.

Mais le jeu intérieur de Allen au premier quart et des tirs de Guirlande dans le second, ils étaient suffisants pour que les Cavs aient jusqu’à 5 points d’avance pendant une grande partie de la première mi-temps.

Lorsque les équipes se sont reposées, le tableau de bord indiquait un juste 54-49 pour les locaux.

DÉCOLLER LES CAVS

Suite à la reprise du jeu, les Cavs ont amélioré leur pourcentage de tir au-delà de la ligne des 3 points, notamment grâce à la précision de Guirlande, ce qui leur a permis d’augmenter l’avance à 9 points, 78-69, à la fin du troisième quart-temps.

Pendant ce temps, le Magic s’est complètement dégonflé. Allen et Mobley ils ont imposé leur volonté sous les cerceaux avec 7 rebonds à eux deux au troisième quart-temps. De plus, la recrue Cavs a puni les joueurs d’Orlando de 2 contres.

Au quatrième quart-temps, le Magic, qui n’avait pu marquer que 20 points au troisième quart-temps, n’a pas su réagir. Seul Carter jr. et l’escorte RJ Hampton a tenu le type pour Orlando.

Les Cavs n’ont eu qu’à mettre en pilote automatique pour condamner le Magic à leur sixième défaite consécutive 105-92.