Les Cavaliers commencent à tomber

Ces Cavaliers s’accrochent à la vie comme s’il n’y avait pas de lendemain. C’est à féliciter. La cataracte des blessés ne s’est pas arrêtée depuis le début de la saison avec le club de Collin Sexton, l’une de ses jeunes stars, tombé pour toute la saison ; Ils ont navigué dans des rencontres avec seulement huit en rotation par obligation, le coronavirus les a frappés parmi les premiers et pas quand tant de changements de personnel ont été autorisés, d’abord Mobley et maintenant Okoro sont également ajoutés à une liste dans laquelle résonne le nom de Ricky Rubio, etc. Cela devient compliqué pour n’importe qui, cela devient difficile même pour un chroniqueur de donner la mesure de ce que fait une équipe qui semblait destinée aux postes les plus bas, de continuer à se construire petit à petit, et elle n’a pas cessé de faire peur mais a réussi un vif , jeu accrocheur qui les a laissés dans la zone noble pendant de nombreuses semaines. Maintenant, après que le genou de Ricky ait dansé et pas de joie, il est logique qu’ils s’essoufflent. Il y a une équipe s’ils continuent dans cette ligne, mais les défaites commencent à compter comme c’est parfaitement compréhensible.

Les Grizzlies sont passés par Cleveland et avec un halo similaire à celui des Cavaliers : un package d’âge moyen bas, beaucoup d’avenir, des connaissances de piste et une domination du poste de direction. Le résultat a été ajusté (106-110), mais le goût en bouche qu’il laisse dans les lieux est plus acide que sucré.

Darius Garland est revenu de son absence par protocole et l’a fait face à un Ja Morant au rythme bien pris au sortir de sa petite blessure. Ja est accompagné de Desmond Bane avec un énorme succès, mais le fait que son meilleur match ne soit pas aujourd’hui n’indique pas qu’il n’y a pas d’autres coéquipiers prêts à couvrir leurs corvées. C’est cette garde-robe qui a fait la différence dans les minutes décisives après avoir tant ramé, d’où il s’excuse en toute honnêteté que les Cavaliers soient partis ce mardi jour sans victoire. Depuis le match avec les Hawks avant Noël qui a été suspendu, deux victoires et cinq défaites. Depuis que Rubio s’est blessé il y a une semaine, une victoire et quatre défaites. Ils sont passés du premier au troisième de leur division et au sixième de leur conférence.

Les Cavs avaient onze points d’écart au deuxième quart avec un score de 55-44, mais la tendance était plus égale qu’inégale. Deux triplés d’affilée pour Love (18) et une pendaison pour Allen (22) ont fait hurler le public et ce n’était pas étonnant. La pause a calmé les eaux et a donné aux Grizzlies le temps de se rafraîchir les jambes, car la victoire ici est précédée d’une victoire sur le terrain des Nets.

Les Grizzlies ont mieux fait face au dernier quart, qui a également été atteint à égalité. Un partiel de 2-11, avec mate de Santi Aldama inclus. Deux pénétrations de Garland (27), un triple de Markkanen et deux autres actions de l’intérieur gauche, après quatre minutes de bagarre dans les deux zones, le match était à égalité à trente secondes de la fin. C’est Morant (26 ans) qui a tranché, d’abord avec un plateau au contact puis avec une volée pour le panier sur le comptoir. Ces deux actions et une autre de Ja qui ont abouti à deux lancers francs ont été une tombe pour Cleveland.