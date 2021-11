Les cavaliers de Ricky roulent sur une Doncic historique

Certains partent en vrille et d’autres reprennent leur envol. Les Cleveland Cavaliers ont balayé ce matin leur visite à Dallas (96-114) dans un match parfait des deux côtés du terrain. Dur en défense, avec une pression et une hauteur constantes sur Luka Doncic; et écrasante en attaque, avec des dégâts permanents dans la zone : plus de la moitié de ses points, 60, sont rentrés dans la peinture avec un sublime Jarrett Allen. Les cinq ont connu leur meilleur match de la saison avec 28 points et 14 rebonds. Ni Moses Brown ni Kristaps Porzingis n’ont pu l’ébranler en clarifiant une vérité immuable : ce n’est pas la même chose d’avoir un centre que d’avoir plusieurs centimètres sous la planche. C’est une question différentielle. C’est la pure réalité.

Les Cavs enchaînent ainsi deux victoires après leurs cinq défaites consécutives. De leur côté, les Mavs sont hésitants. Il y a déjà cinq défaites lors des six derniers matchs contre des rivaux chics. Après les deux contre les Phoenix Suns sont venus les Los Angeles Clippers (qu’ils ont remportés le lendemain). Washington Wizards et ces Cavaliers ont ensuite pris le Texas. Mauvais sur ce tronçon complexe du parcours.

Doncic, historique à Dallas

Les Mavs ont commencé. Ils ont échangé des coups. Mais cela a duré aussi longtemps qu’il a fallu aux Ohioiens pour réchauffer leurs moteurs et submerger Doncic. Le meneur de jeu a réalisé son deuxième triple de la saison avec 25 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Ses 7 triplés (sur 11 tentatives) le placent comme le joueur avec le plus de matchs, 33, sur 5 ou plus marqués dans l’histoire de la franchise en dépassant les 32 de Dirk Nowitzki. Cela ne servait pourtant à rien face à un adversaire qui dominait le rebond grâce à ses centimètres : 33-48.

Le Slovène a toujours dû supporter une grande défense, avec les 213 centimètres (24 buts) de Markkanen collés à lui. Cela le privait d’une aisance de vision et de mouvement, principalement vers la zone. Le résultat, juste un 2/10 sur deux. Il n’a jamais réussi à prendre du poids sur les pénétrations, une de ses armes de prédilection contre des bases plus basses que lui avec moins de poids.

Le match s’est interrompu au troisième quart-temps. D’abord Kevin Love puis Garland et Allen marquaient des maximums (58-82, min. 34). Ricky Rubio a intelligemment guidé son jeu le temps qu’il était sur le terrain : +30 avec lui sur le terrain. Il a récolté 7 bons points, 7 rebonds et 6 passes décisives. La plus grande différence est survenue au quatrième quart avec 73-104 après le cinquième triple de Markkanen. Porzingis n’a pas pu terminer le match : l’attaquant des Mavericks a dû abandonner à cause d’un problème à la cheville.