Les Cavaliers de Ricky Rubio abattent les Wizards

04/12/21 à 07:23 CET

Les Cavaliers de Ricky Rubio a remporté sa troisième victoire consécutive à l’extérieur lorsqu’il a frappé vendredi soir au sorciers de Washington, jusqu’à présent la troisième équipe de la Conférence Est, pour 101-116 dans un match que Cleveland a dominé par 36 points. Au cours des trois derniers matchs, les Cavs ont battu les Dallas Mavericks 96-114, les Miami Heat 85-111 et les Wizards 101-116. C’est la première fois depuis 1975 que les Cavaliers gagnent sur la route lors de trois matchs consécutifs contre des équipes avec des pourcentages de défaites plus élevés.

La victoire retentissante des Cavaliers reposait une fois de plus sur la performance de l’équipe dans la première moitié du match et sur une défense disciplinée qui a permis à l’équipe de Cleveland de maintenir l’adversaire avec un pourcentage de tirs à 3 points inférieur à 40 % lors des 13 derniers matchs. Le rapport entre le meneur Darius Garland et le centre Jarrett Allen est devenu l’une des armes offensives les plus meurtrières des Cavs. Garland a été le meilleur marqueur du match avec un double-double de 32 points, 10 passes décisives, 8 rebonds et 1 interception. De son côté, Allen, qui est le receveur de nombreuses passes décisives de Garland et l’exécuteur des « alleyoop » qui deviennent la marque de ces Cleveland, a également terminé la soirée avec un double-double de 28 points, 13 rebonds, 2 passes décisives. , 1 vol et 2 blocs. Ricky Rubio a marqué 7 points, 4 rebonds et 6 passes décisives Et, bien qu’il n’ait marqué que 3 des 11 paniers qu’il a tentés, l’entraîneur des Cavs JB Bickerstaff s’est de nouveau appuyé sur le meneur espagnol pour ordonner le jeu d’attaque et de défense de l’équipe.

Le meilleur buteur des Wizards était Deni Avdija, qui a commencé le match hors du banc et a marqué 16 points, 3 rebonds et 1 contre. Le gardien Bradley Beal a récolté 14 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre.

Les Cavs en veulent plus

Après le match, Bickerstaff a déclaré aux questions d’. que malgré le séquences de victoires et que les Cleveland sont déjà sixièmes de la Conférence Est, l’équipe « n’est pas satisfaite ». « Nous savons que nous avons un long chemin à parcourir. La saison NBA est longue. Vous pouvez trouver des moments de succès et des moments d’échec, mais ce qui compte, c’est la cohérence dans les 82 matchs. Nous devons trouver cette cohérence qui doit durer le reste . de la saison », a-t-il déclaré. « Nous ne pensons pas avoir encore accompli quoi que ce soit. Nous gagnons le respect de la ligue et c’est notre objectif, être respecté par les autres. Et gagner ce respect en concourant », a conclu l’entraîneur des Cavaliers.

Les Cavaliers sont arrivés confiants à la Capital One Arena de Washington après avoir remporté leurs deux matchs précédents contre les Mavericks et le Heat. Et dès le début du match avec les Wizards, l’équipe de Cleveland a appliqué le même schéma : profiter de la plus grande taille de leurs joueurs et défendre la triple ligne. Avec ce schéma, dans les 6 premières minutes du premier quart-temps Allen a accumulé 11 des 13 points de son équipe, en s’appuyant sur le travail de la peinture des Wizards. Et bien que durant ces minutes, les Washington’s aient réussi à tenir le gars surtout grâce à la performance de Kyle Kuzma, en deuxième partie de quart, les Cavs ont appuyé sur l’accélérateur.

Le coup d’État de Cleveland

A la fin du premier quart-temps, les Cleveland avaient déjà 5 points d’avance, 29-34Allen a récolté 14 points et 5 rebonds et Garland a récolté 8 points et 6 passes décisives. Mais c’est au deuxième quart-temps que les Cavs ont touché la table. À leur efficacité en attaque, ils ont ajouté une plus grande discipline défensive qui a permis à l’équipe de Rubio de commencer le deuxième quart avec une course de 2-8, ce qui a mis 31-42 au tableau d’affichage. Les Cavs ont continué leur travail par petits incréments jusqu’à ce qu’au cours des 4 dernières minutes du deuxième quart, ils jettent un autre coup. Un 2-9 partiel a quitté le tableau d’affichage à la mi-temps en 46-65, 19 points d’avance.

À ce moment-là, les Wizards avaient un tir de 29,4% dans la plage des 3 points, avec 5 tirs à 3 points sur 17 tentatives. Le début du troisième quart-temps a fini par assécher ceux de Washington qui ont vu comment au cours des 4 minutes suivantes, tous leurs tirs ont raté le bord des Cavs. A 8 minutes de la fin du troisième quart-temps, l’écart était déjà de près de 30 points, 46-75. Les Cavs ils seraient jusqu’à 36 points au-dessus peu après.

Avec le match condamné et des sourires côte à côte sur les visages des joueurs de Cleveland, les Cavs se sont détendus et ont permis aux Wizards de réduire la disgrâce à un écart de 15 points plus gérable, 101-116, qui a mis fin au match. . Les Wizards ont terminé avec une précision de 32,3% sur la ligne des 3 et le Cleveland avec 54 rebonds, pour les 33 de Washington.