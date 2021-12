Les Cavaliers de Rubio ne donnent aucune option aux Bucks

19/12/2021 à 07:11 CET

La base espagnole Ricky Rubio est revenu pour motoriser l’offensive des Cleveland Cavaliers, qui a fait un grand match de Sedi Osman, pour l’emporter en battant contre le Milwaukee Bucks, qui a été dominé 90-119, dans un match où ils n’avaient pas leurs principales stars, dont Giannis Antetokounmpo, ce samedi en NBA.

Rubio a terminé avec un double-double de 15 points et 10 passes décisives., Il a également pris cinq rebonds et mis en scène ses talents défensifs, en volant trois ballons, pour être le catalyseur de l’offensive des Cavaliers, qui a conquis leur sixième victoire consécutive.

Osman a mené l’équipe aux points, terminant sa performance avec 23 points., tirant 11-8 sur le terrain, dont 8-5 à 3 points, en plus d’ajouter cinq rebonds à ses statistiques personnelles.

Guirlande de Darius était un autre qui avait un travail efficace dans l’attaque du Cleveland, par faisant 10 de ses 12 tentatives dans le match, pour terminer avec 22 points.

Jordan Nwora était l’homme principal de l’offensive des Bucks, enregistrant 24 points et neuf rebonds, tirant même 50% (8-4) à partir de la plage de trois points.

Le vétéran DeMarcus Cousins ​​​​a réalisé un double-double de 12 points et 12 rebonds pour la cause perdante.

Le champion sans armes

Les champions en titre de la NBA ont joué avec les victimes de leurs principales stars, Giannis Antetokounmpo (protocole sanitaire contre le covid), Khris Middleton (blessure au genou gauche) et Vacances à Jrue, ce dernier parce qu’il a joué 44 minutes vendredi soir, lors de la défaite en prolongation contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, ils ont donc décidé de ne pas le placer sur le terrain.

Avec son double vainqueur du prix du joueur le plus utile de la ligue, etL’équipe de Milwaukee compte également Bobby Portis, Wesley Matthews et Donte DiVincenzo dans le cadre du protocole sanitaire.

Rubio, le point de départ

Rubio a commencé le match sur le côté et en seulement sept minutes dans le premier quart, La base espagnole a donné six passes décisives, étant le facteur clé pour que l’équipe de Cleveland prenne le contrôle du match, qui ne cédera plus dans la suite du match.

La peur de la fête

Avec 3:16 minutes à jouer à la fin du deuxième quart, le gardien Dylan Windler, a volé le ballon et en essayant de le clouer dans la jante des Bucks, il a perdu le contrôle, tombant et s’écrasant le visage contre le terrain.

Après plusieurs minutes au sol et sous la supervision des médecins de l’équipe, Windler s’est levé et a quitté le jeu en direction des vestiaires, sans qu’il soit révélé si le joueur a subi une blessure grave.

Les Cavaliers continuent dans leur grand moment, comme en témoignent leurs six victoires consécutives, tandis que les Bucks, qui dans cette rencontre ont été débordés 90-119, doivent trouver la clé pour performer alors qu’ils récupèrent leurs étoiles.