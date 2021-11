Les Cavaliers dégainent leurs armes puis résistent à celles du rival

Encore une victoire pour les Cavaliers. Et pour égaler son équilibre de qualification déjà frappant, à la fois à l’extérieur et dans le monde. 4-4 à l’Est. Ils l’ont fait contre un autre des rivaux de la conférence, les Hornets, dans un match où ils pouvaient même s’aimer, et ils n’ont tremblé que dans les dernières minutes, quand les locaux ont pressé à tel point qu’ils étaient sur le point d’en retirer toute leur joie. Il n’y a pas eu de retour malgré la tentative et le tableau d’affichage est resté à 110-113 en faveur de l’équipe de JB Bickerstaff, dans laquelle de nouveaux plans émergent constamment pour faire quelque chose de beau dans une saison qui s’annonçait encore comme une transition aride.

L’explosion d’une première salle stellaire, celle de boire un vin et de le savourer en regardant la télévision, était la dalle sur laquelle Charlotte devait compter, qui ne pouvait ni arrêter l’attaque de sa rivale ni déclencher la sienne. La goutte est progressivement tombée et cela leur a coûté très cher, à tel point qu’ils n’ont pas pu tout gérer, pour récupérer dans les trois sets suivants.. Une plus grande efficacité dans les paniers et le volume de tirs du personnel, plus du double, ont fait les principales différences pour Cleveland, qui est arrivé avec deux défaites de suite et a repris un peu d’air.