Les cavaliers détruisent les Timberwolves

11/12/2021 à 07:33 CET

Les Cavaliers ont submergé les Timberwolves à Minneapolis et les ont vaincus 106-123 dans un match où l’équipe de Ricky Rubio a dominé du début à la fin et avait 33 points d’avance à 6 minutes du coup de sifflet final. Les Cavaliers, qui sont déjà les troisième meilleure équipe défensive de la NBA seulement derrière les Golden State Warriors et les Phoenix Suns, ils n’ont jamais laissé d’option à l’attaque des locaux, qui à aucun moment n’étaient en avance sur le tableau d’affichage. Et en attaque, le rapport entre Darius Garland et Jarret Allen, et Rubio et Kevin Love, ainsi que le jeu intérieur des Cavaliers, ont brisé la faible défense des Wolves.

Sept joueurs des Cavs ont terminé le match avec plus de 10 points à leur actif, et trois d’entre eux avec des doubles-doubles. Le meilleur buteur de Cleveland était Allen, qui a réalisé un double-double de 21 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 contres. Garland est également reparti avec un double-double de 12 points, 12 passes décisives, 2 rebonds et 1 interception, tandis que Love, hors du banc, a marqué 18 points, 13 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Ricky Rubio, qui a affronté l’équipe qu’il a jouée la saison dernière, a terminé la soirée avec 6 points, 4 rebonds et 8 passes décisives.

Pour les Wolves, le meilleur buteur était le centre Karl-Anthony Towns, qui a récolté 21 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 3 contres. Malik Beasly, hors du banc, a ajouté 15 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Anthony Edwards a dû se contenter de 13 points, avec un pauvre 1 sur 8 sur la ligne des 3, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. L’Argentin Leandro Bolmaro, venu de Barcelone aux Wolves cette année, a joué 15 minutes au cours desquelles il a marqué 2 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions.

Les cavaliers se résolvent en 270 secondes

Les Timberwolves sont entrés dans le match sur une séquence de quatre défaites consécutives contre les Utah Jazz, les Washington Wizards, les Brooklyn Nets et les Atlanta Hawks qui les avaient laissés neuvièmes de la Conférence Ouest. De leur côté, les Cavs étaient sixièmes de la Conférence Est, en plein essor, après une convaincante victoire 115-92 contre les Chicago Bulls jeudi.

Il a fallu 270 secondes aux Cavs pour résoudre le jeu.. L’équipe de Cleveland a commencé le match avec son schéma habituel : profiter de la taille d’Allen, Mobley et Markkanen pour punir la peinture des Wolves. Avec cette stratégie, les Cavaliers ont commencé à marquer des points en succession rapide. Les Wolves ont tenu le rythme pendant 90 secondes mais après avoir marqué 4 points, les locaux se sont effondrés. Avec 9,33 minutes à jouer au premier quart, les Cavs menaient déjà 4-10, avec 4 points consécutifs résultant de deux « alley oops » d’Allen auxquels l’entraîneur des Timberwolves Chris Finch a répondu avec son premier temps mort. Deux minutes plus tard, après 2 interceptions, 1 contre et un autre ‘alley oop’, cette fois de Mobley, le tableau de bord indiquait déjà une différence de 16 points en faveur des Cavs, 4-20. Finch a demandé un autre temps mort. À la fin des 12 premières minutes de jeu, les Wolves avaient réduit l’écart à 6 points, 20-34, mais les Minnesotans savaient que le match s’était terminé avec des statistiques peu attrayantes. Les Cavs avaient un pourcentage de tirs de 3 sur 66,7% tandis que leur field goal était de 60,9%. Les chiffres des Loups étaient respectivement de 10 % et 31,8 %. Sur les 34 points des Cavs, 20 provenaient de la peinture pour seulement 10 pour les Timberwolves.

Les Cavs n’ont pas lâché au deuxième quart. En attaque, Markkanen, Allen et Isaac Okoro ont poursuivi leur efficacité des 12 premières minutes. En défense, les Cavs ont une fois de plus démontré leur capacité à se sacrifier en protégeant la jante contre l’athlétisme explosif d’Edwards.

Mauvais pourcentages pour les Timberwolves

Lorsque le jeu s’est arrêté avec un 44-65 au tableau d’affichage, Finn Markkanen a été le meilleur marqueur des Cavs avec 15 points, tandis que Malik Beasley a mené les Timberwolves avec 10 points. Les deux équipes ont maintenu les pourcentages de tirs du premier quart-temps : les visiteurs au-dessus de 60% et les locaux avec 15,8% en triples et 32,6% en field goal. Après la pause, les Cavs ont juste gardé leur avance. Bien que leur efficacité au tir ait diminué en pourcentage, l’équipe de Cleveland a marqué 27 points au troisième quart, le même que les Timberwolves, qui ont laissé le score à 71-92.

Dans les 12 dernières minutes, les hommes de Cleveland ont à nouveau resserré la défense, ce qui a fini par noyer les Wolves. L’équipe de Cleveland a obtenu sa plus grande avance du match, 33 points, à 6 minutes de la fin avec un triple de Rubio. À ce stade, JB Bickerstaff, l’entraîneur des Cavs, a décidé que la punition des Wolves était suffisante et a mis tous ses remplaçants sur la bonne voie, y compris le sénégalais Tacko Fall de 2,29 mètres, tandis que Finch a conservé ses titulaires. Dans les dernières minutes, les Wolves ont réduit l’écart à 17 points, 106-123, mais la fête est allée aux Cavaliers du début à la fin.