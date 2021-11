Les cavaliers méprisent les Celtics

Les Cavs ont le moment en son pouvoir. La strie, la fraîcheur, ce petit point où les choses se passent bien pour vous qui pourraient ne pas sortir dans d’autres circonstances. Si même l’entraîneur l’admet, il en sera ainsi. « Il n’y a aucune raison de basket-ball pour laquelle nous aurions dû gagner ce match, mais nous avons tiré sur l’esprit collectif », a déclaré JB Bickerstaff à la fin de ce match.

Les deux vont se retrouver dans la journée de lundi prochain, mais le premier est déjà tombé du côté des Cavaliers, qui sont quatrièmes de la Conférence Est, car ils n’ont pas été vus dans un autre utilisant les piscines de la saison précédente comme moniteur de fréquence cardiaque. Ils l’ont fait avec plus d’honneur que le basket, mais taxer avec un partiel entre la troisième et la quatrième période qui est passé à 24-4. Ils ne jouaient même pas bien, Celtics et ils sont venus d’avoir deux jeux la nuit précédente et la qualité diminue dans ces circonstances, mais ils ont pris le commandement et ne l’ont relâché que lorsque le dernier cor a retenti. Les deux équipes sont à des pertes importantes, Sexton dans les locaux et Brown dans le visiteur, et l’aspect physique était quelque chose avec lequel il fallait compter ; Ce sont de petits détails qui ont fait pencher la balance pour ceux de l’Ohio, qui ont clôturé le score avec un 91-89.

Juancho Hernangómez a de nouveau minutes autres que les ordures, cinq pour être exact, et n’a pas marqué. Ricky Rubio, en revanche, a rattrapé une mauvaise soirée face au panier, puisqu’il a raté treize de ses dix-sept tirs, avec passes, direction et aide en retour. « Autant il est agressif, et il est aussi très généreux en tant que joueur. Nous voulions Ricky de l’équipe nationale espagnole, c’est ce que nous lui avons dit lorsque nous avons parlé avec lui et nous l’avons signé », a déclaré JB Bickerstaff dans le même manière.

Les locaux devaient bien ramer. Ils ont pris moins de dix points marqués au premier quart, au cours desquels Williams a battu Allen dans un duel intérieur de grands matadors. Les Celtics étaient encore dans l’inertie malgré le fait qu’ils venaient de jouer une prolongation avec Milwaukee et cela s’est fait remarquer, par exemple, chez Dennis Schröder, auteur de 38 contre le champion quelques heures auparavant et chargé de répondre à Garland en deuxième période. Les meneurs de jeu ont frappé l’un et l’autre à l’extérieur, avec une paire de triples chacun jusqu’à ce que Boston reprenne le relais. Les défenses étaient très serrées, comme c’est logique quand on sait qu’on a une faiblesse physique et qu’il faut se protéger, même si dans le cas de ce jeu la douleur atteindra rapidement les jambes de tout le monde. Williams, dans un dunk avec un crash contre Allen, a clôturé une première mi-temps qui laissait présager, avec un avantage de 14, que de bonnes choses pour les Celtics. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. La nuit douteuse de Jayson Tatum a fini par être celle de tout le monde dans la peinture d’Ime Udoka. L’inconvénient des Cavaliers a touché les vingt, mais ils ont commencé à serrer les écrous et ils sont revenus. La course 24-4 a commencé avec un peu plus de trois minutes avant la fin de la troisième et s’est terminée avec six minutes restantes à la fin de la quatrième, et dans ces minutes, Ricky était essentiel. L’Espagnol a terminé avec +13 dans la contribution sur la piste, un chiffre souvent peu fiable, et a commandé un retour en seulement sept minutes qui a ensuite laissé le terrain prêt à terminer le travail. Mobley, comme cela devient d’habitude, est devenu un casse-tête pour le rival en raison de sa mobilité et de son succès et précisément d’un jeu dans lequel il devait recevoir et Rubio a décidé de changer et de l’accrocher à Allen sans regarder a donné un avantage clé, +2, dans l’absence d’une demi-minute. Tatum a marqué, Garland a forcé une faute de Smart pour rétablir l’avance et Schröder a frappé le dernier tir sans succès d’Osman. Cela valait la peine de voir Cleveland à l’étage.