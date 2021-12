Les Cavaliers ne parviennent pas à terminer le retour et tombent face aux Bucks

12/07/2021 à 06:46 CET

.

Les Milwaukee Bucks a vaincu le Cavaliers de Ricky Rubio par 112-104 dans un match où les champions en titre de la NBA ont imposé leur intensité défensive pour déjouer l’attaque de Cleveland, l’une des équipes révélations cette saison.

Bien que les Bucks aient toujours été devant le tableau d’affichage depuis le début de la deuxième période et qu’ils aient eu jusqu’à 13 points d’avance en troisième période, les Cavs se sont approchés à seulement 1 point de Milwaukee avec 9 minutes à jouer d’ici la fin du jeu.

Mais quand il semblait que les Cavs étaient sur le point d’être ressuscités, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday ont appuyé sur le gaz et ils ont imposé leur timbre gagnant pour condamner le match.

Le joueur grec des Bucks a obtenu un double-double et a été le meilleur buteur du match avec 27 points en plus d’ajouter 12 rebonds, 2 passes et 1 contre. Son coéquipier, le centre Bobby Portis, a également terminé la soirée avec un double-double de 10 points, 16 rebonds, 3 passes et 1 contre.

De plus, Middleton a récolté 21 points, 3 rebonds, 8 passes décisives tandis que Holiday a ajouté 20 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et 1 bloc.

Chez les Cavaliers, le meilleur buteur était le centre Jarrett Allen, avec 25 points, 9 rebonds et 2 contres, suivi de l’attaquant finlandais Lauir Markkanen qui, lors d’une de ses meilleures soirées, a marqué 20 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre.

Kevin Love, depuis le banc, a marqué 15 points, 4 rebonds et 3 passes tandis que le meneur espagnol Ricky Rubio a récolté 7 points, 4 rebonds et 9 passes décisives.

Les Bucks imposent leur défense

Dès le début du jeu, bien qu’il n’ait pas son grand homme, Brook Lopez, les Bucks ont imposé leur force défensive aux Cavs, qui n’ont pas su déployer leur jeu habituel d’attaque en attaque. « choisir et rouler » ce qui leur a permis de devenir l’une des équipes révélations de la saison.

Au lieu de jouer dans la peinture pour les Bucks, les hommes de JB Bickerstaff ont été contraints de tirer de loin et après trois minutes du début du match, L’entraîneur des Cavs a été contraint de demander un temps mort anticipé pour essayer de régler la situation.

À ce moment là, les Cavs n’avaient toujours pas marqué de points, malgré cinq tentatives de panier, tandis que les Bucks ont ajouté 5 points.

Après le temps mort, Cleveland a commencé à marquer des paniers mais le plan défensif des Bucks les étouffait toujours.

Lorsque Rubio est entré sur le terrain, le tableau de bord indiquait un 14-10 en faveur des Bucks avec 5,20 minutes restantes au premier quart. Avec l’Espagnol sur le terrain avec Love et Cedi Osman, les Cavs ont fait match nul 14-14 avec 3,38 à parcourir à la fin du quart et ils ont obtenu 2 points d’avance, 18-20, après deux lancers francs de Rubio à 1,38 minute de la fin.

A la fin des 12 premières minutes, le tableau de bord indiquait un espoir 24-24 pour les Cavs d’autant plus que Cleveland n’avait pas permis à Antetokounmpo de marquer un seul point dans la période.

Dès le début du deuxième quart-temps, les Bucks ont réimposé leur discipline défensive et Antetokounmpo a commencé à marquer. Les Cavs tentaient d’empêcher les champions NBA de s’éloigner au tableau d’affichage, mais trois échecs consécutifs en attaque de l’équipe de Cleveland ont permis aux Bucks de passer à 7 points, 36-29 dans les trois premières minutes du deuxième quart-temps.

réaction de Markkanen

A 2 minutes de la pause, l’écart s’était creusé à 10,53-43, mais une autre réaction de Markkanen, qui a marqué 5 points à la dernière minute, a laissé le score à 56-50 à la fin du deuxième quart-temps.

À ce moment-là, les Cavs avaient un très mauvais taux de réussite de 26% de la ligne des 3 après avoir tenté 23 triples et n’en avoir marqué que 6.

Après la pause, les Bucks ont continué à resserrer leur défense pour les Cavs qui n’ont toujours pas trouvé de réponse à la pression que Holiday, l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, a postulé au meneur de jeu de Cleveland, Darius Garland.

Garland, qui cette saison a un moyenne de 19,7 points par match, Il n’en a ajouté que 5 en première mi-temps et au troisième quart il n’a pu en ajouter que 2 de plus. Ce que le meneur de jeu pouvait faire était de fournir une « alleyoop » à Allen, un mouvement qui est devenu l’un des favoris de la paire.

À la fin du troisième quart-temps, les locaux avaient porté leur avance à 10 points, 88-78.

Le quatrième trimestre a été le meilleur pour les Cavs. Allen a réussi à percer la toile défensive montée par les Bucks et à marquer 10 points au cours des 12 dernières minutes.

Mais en même temps que le pivot des Cavs réapparaissait, le Grec de Milwaukee aussi. Antetokounmpo a répondu au défi et au dernier quart il a marqué les 2 triples qu’il a tenté, les 3 lancers francs qu’il a pris et 3 paniers de 2 pour placer 15 points sur son tableau d’affichage personnel.

Quand le cor final a retenti, ceux de Cleveland avaient réduit l’écart à 8 points, 112-104, ce qui n’est pas un mauvais résultat face aux champions NBA en titre.