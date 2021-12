Les Cavaliers ont battu les Raptors pour enregistrer leur septième victoire en huit matchs

27/12/2021 à 04:18 CET

.

Avec le vétéran Kevin Love à la barre, le Les Cavaliers de Cleveland ont déclenché leur match de longue distance et ce dimanche, ils ont battu 144-99 rapaces de Toronto.

L’équipe de Cleveland a enregistré 22 triplés, qui ont été la clé de la victoire écrasante contre Toronto.

Love a marqué 22 points et ajouté neuf rebonds et deux passes décisives à sa performance.

Darius Garland a récolté 22 points et huit passes décisives et Lauri Markkanen a terminé avec 20 et sept rebonds pour les Cavaliers.

La base espagnole Ricky Rubio a marqué 16 points et a permis à ses coéquipiers avec six passes marquantes, il a volé trois balles et était une nuisance défensive pour ses rivaux.

Yuta Watanabe a réussi un double-double de 26 points et 13 rebonds pour mener les Raptors, qui ont également récolté 21 points de Chris Boucher.

Après un premier trimestre au cours duquel les deux équipes se sont engagées dans un échange de paniers et ont montré peu d’organisation dans l’exécution offensive, terminant 35-34, les Cavaliers ont repris la scène, commençant à 12 minutes dans le deuxième quart du match.

L’ensemble de Cleveland planté afforte défense contre l’offensive des Raptors, leur causant sept revirements et utilisant Lauri Markkanen comme un marteau imparable, il les a frappés régulièrement dans la peinture, terminant quatrième avec 11 points.

Avec 4:20 à jouer, Luke Kornet a marqué un lay-up qui a donné aux Cavaliers une avance de 11 points (64-53), qui ne descendrait pas à deux chiffres pour le reste du match.

Les hommes de Rubio ont battu les 37-21 de Toronto dans ces 12 minutes, repartant en milieu de match avec un avantage de 17 points (72-55), ayant pour hommes principaux dans l’attaque Kevin Love avec 14 points, Markkanen avec 11 et cinq rebonds, tandis que le meneur espagnol en comptait déjà neuf et cinq passes décisives.

Chris Boucher avec 15 points, a montré son visage pour les Raptors dans ces 24 premières minutes d’action.

Rapaces à bout de souffle

Au troisième trimestre, le Les cavaliers ont poursuivi leur jeu offensif torride et leur défense serrée, mettant fin à tout espoir de retour pour les Raptors.

Au cours de ce quart, l’équipe de Cleveland a effectué neuf tirs à trois points, en 16 tentatives, commandés par Darius Garland, qui a enregistré trois tirs de cette distance et Kevin Love avec deux.

Rubió a marqué sept unités, tirant 3-6 depuis le terrain, dont un triple.

Ce bagage offensif a conduit à Les cavaliers domineront cette troisième période 46-23, lui donnant un avantage confortable de 40 points (118-78).

Temps de banque

Avec un solide avantage, déjà dans la dernière période du match, manager JB Bickerstaff, a fait la une des journaux et a cédé la place aux joueurs du banc, qui étaient chargés de terminer le processus et ont dépassé les Raptors au cours de cette période 26-21, remportant chacun des quatre temps réguliers du match.

Avec cette victoire (144-99), le Les Cavaliers ont sept victoires lors des huit derniers matchs, étant l’une des équipes les plus chaudes de la NBA.