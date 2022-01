Les Cavaliers prennent Rajon Rondo pour compenser la défaite de Ricky Rubio

01/03/2022 à 20:39 CET

Les Cavaliers ont annoncé lundi avoir acquis le meneur des Los Angeles Lakers Rajon Rondo pour compenser la perte causée par la blessure de l’Espagnol Ricky Rubio dans un contrat à trois avec les New York Knicks.

L’accord Il transfère le meneur de jeu de Cleveland Denzel Valentine aux Knicks de New York, avec deux autres joueurs, tandis que les Lakers conserveront les droits sur le repêchage de Louis Labeyrie, un joueur français qui joue actuellement pour le Valencia Basket en Espagne.à.

L’accord est l’une des conséquences directes de la blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche du meneur espagnol des Cavs, Ricky Rubio. La blessure obligera la base catalane à être absente pour le reste de la saison.

Sans Rubio, l’un des artisans de l’explosion du jeu et des résultats des Cavaliers, l’équipe de Cleveland s’était retrouvée sans meneur expérimenté pour compléter Darius Garland à la tête de l’équipe..

Rondo, qui a disputé 18 matchs avec les Lakers cette saison, en est à sa seizième saison en NBA. Dans son palmarès, le joueur compte deux championnats NBA, en 2008 et 2020, et quatre apparitions All-Star.

Les Cavaliers ont déclaré que Rondo portera le n ° 1 sur son maillot.

Le gardien, 35 ans et né à Louisville, Il a joué 936 matchs en NBA et a joué, en plus des Lakers, dans les LA Clippers, les Atlanta Hawks, les New Orleans Pelicans, les Chicago Bulls, les Sacramento Kings, les Dallas Mavericks et les Boston Celtics..

Au cours de sa carrière, il a récolté en moyenne 9,8 points, 4,6 rebonds et 8 passes décisives par match. Parmi les joueurs actuellement actifs, Rondo est quatrième pour les passes décisives.

Ces chiffres se comparent aux 665 matchs joués par Rubio en NBA avec une moyenne de 11,1 points, 4,2 rebonds et 7,6 passes décisives. Cette saison, Rubio avait une moyenne par match de 13,1 points, 4,1 rebonds et 6,6 passes décisives.

Rubio s’est blessé le 28 décembre dans les dernières minutes du match que les Cavs Ils ont joué contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et lorsque la garde espagnole a terminé l’un de ses meilleurs matchs de sa carrière en NBA.

Malgré le fait que Rubio ait dû quitter le terrain avant la fin, le meneur était le meilleur buteur, rebondeur et distributeur de passes décisives du match.