Les Cavs balayent tout

« Effacez ce que vous voyez et ne soyez pas généreux. » C’est la phrase que le capitaine Jack Sparroy et son inséparable compagnon d’aventures, Joshamee Gibbs, se sont toujours dit dans la saga Pirates des Caraïbes. Et cela semble être la devise des Cavaliers 2021-22 : équipe effrontée, révolutionnaire, énorme et divertissante. Charismatique, drôle, extraordinaire et moderne. La quintessence du collectif, des vieilles gloires qui ont retrouvé l’éclat particulier de leurs yeux, des jeunes promesses qui montrent des chemins et de ces joueurs qui sont désormais les mentors de ce qu’ils représentaient eux-mêmes jadis. Les Cavs monopolisent, dans ces moments-là, le désir de liberté, d’émancipation de leur propre histoire, de la lutte contre l’impossible ; de savoir, de pouvoir, de devoir. Du désir de gagner et d’apprendre. Tout cela, ce sont les Cavaliers, qui ont balayé les Raptors alors qu’ils tentaient de retarder leur brève interruption des coronavirus, report inclus, et de revenir à cette séquence de victoires qu’ils avaient jusqu’à ce que la pandémie les oblige à s’arrêter. Car, jusqu’à présent, seule la pandémie a réussi à les arrêter.

Les Cavaliers sont cinquièmes de la Conférence Est avec une fiche de 20-13. Les Sixers, sixièmes, sont à trois matchs, les mêmes qui séparent l’entité de l’Ohio de la première place détenue par les Nets. Entre les deux, de la deuxième à la quatrième place, Bulls, Bucks et Heat. Tous, avant et arrière, ont des listes théoriquement supérieures, plus de talents livre pour livre, de meilleurs entraîneurs, de plus grandes stars et, bien sûr, plus de chances de gagner le ring. Cependant, ce qui semblait être un simple bon départ temporaire qui allait passer quand les blessures et les difficultés sont arrivées a été autre chose : les Cavs ont survécu aux absences, dont celle d’Evan Mobley, ils ont résisté (pour l’instant) au coronavirus, ils ont pas été fait petit devant ceux qui étaient censés être plus grands et ils résistent dans la partie haute d’une Conférence dans laquelle il y a beaucoup de mauvais et peu de bons. Parmi eux, bien sûr, les Cavaliers.

À l’heure actuelle, les Cavaliers sont la meilleure défense de la Conférence Est et la deuxième meilleure de la NBA, derrière les Warriors. Ils sont également neuvièmes en pourcentage de tirs de 2, huitième en pourcentage de lancers francs et huitième en passes décisives. En plus d’avoir la quatrième meilleure note nette de la Ligue après Warriors, Suns et Jazz. Un exploit qu’ils ont pris dans une nouvelle dimension face aux Raptors, contre lesquels ils ont offert une exhibition défensive (99 points pour les Canadiens)… et offensive : 22 triplés réalisés, jusqu’à 52 tentatives, 52 rebonds, 39 passes décisives, 12 vols et 144 points avec près de 53% de précision dans le tir. Une manière extraordinaire de mettre fin à la faible résistance de leurs rivaux, pleine, il faut le dire, de pertes dues au coronavirus et ce qui n’est pas le coronavirus : OG Anunoby, Scottie Barnes, Precious Achiuwa, Isaac Bonga, Malachi Flynn, Fred VanVleet, Khem Birch , Gary Trent Jr. et Pascal Siakam sont hors-jeu pour l’équipe de Nick Nurse. Quelque chose qui pèse trop.

Au-delà du match lui-même, dont vous ne pouvez pas obtenir beaucoup plus (les Cavs ont remporté chacun des quarts et ont marqué 46 points dans le troisième), les Raptors n’ont pas eu beaucoup de points positifs au-delà des 21 buts de Chris. 26, avec 13 rebonds, par Yuta Watanabe.