Les Cavs de Ricky font exploser un autre favori de leur conférence

Même s’ils ne pourront pas compter sur Collin Sexton toute la saison, les Cleveland Cavaliers ont déjà dépassé leur pénurie de blessures. Finie l’étape dans laquelle il se trouvait en peinture. Et il est sorti de cette bande de jeux avec une grande diligence. Il est normal qu’après le haut pour survivre pour avoir si peu de troupes et ne pas laisser de côté un jeu incroyable, allez maintenant ramasser des cadavres. Ce qui n’est peut-être pas dans la tête de certains, c’est qu’ils ont battu l’un des favoris de la Conférence Est : le Miami Heat. Les blessures apparaissent, comme celle qui a séparé Butler, Adebayo et Markieff Morris pendant quelques semaines, et le coronavirus oblige la Ligue à changer de vitesse, affectant Caleb Martin pour cette nomination, mais dans le cas de Cavs et Heat The les premiers ont déjà remporté les deux affrontements disputés cette saison contre les seconds, qui ont signé cet été pour s’en prendre au Ring. Les aspirations importent peu lorsque vous êtes à ce niveau de confiance et avec elle, les Cavaliers brisèrent leur rival une nuit de plus.

Kevin Love était le protagoniste absolu de la nuit. Il avait 0 à la mi-temps et a terminé avec 23 points, avec 5/8 de longue distance, pour devenir le meilleur buteur de Cleveland. Et il a prévenu après le match : « On sent qu’il y a plus de niveaux après celui-ci. » S’améliorer va être difficile, le rester ce sera pour se féliciter. Cette victoire 105-94 est la 17e de la saison, cinq de moins que le solde de l’an dernier et nous n’avons même pas atteint le mois de janvier. Les Heat sont également dépassés en nombre. Ils sont quatrièmes de l’Est et deux des trois autres sont des équipes de leur division, le Central : Chicago et Milwaukee..

La courte rotation de Bickerstaff pour ce match, qui savait qu’il pouvait égaliser vu les pertes de l’adversaire. Seuls sept joueurs ont passé plus de quinze minutes sur le terrain, parmi eux presque tout a été distribué. Dans une performance un peu plus fatidique que celles que le centre Evan Mobley ou le meneur Darius Garland ont montrées, il n’a pas eu besoin de s’appuyer excessivement sur l’équipe, puisqu’Okoro a tiré une bonne carte en attaque et Allen a terminé. sans faute sur des coups avec ses six sur six. Kyle Lowry a en effet blâmé la défense de Miami ; Bien que leur score n’atteigne pas la centaine, c’est plus de démérite ce qu’ils n’ont pas enduré derrière que ce qu’ils n’ont pas produit devant. Tout au long du quart ils n’ont pu réduire l’écart qu’à cinq, ils ne sont pas allés au-delà, et le confort avec lequel les Cavaliers ont pu clore le match contraste avec l’impossibilité d’une équipe avec une telle modèle sans pouvoir générer autant de ressources.

L’égalité dans les premières minutes a été brisée dans le deuxième quart, auquel on a accédé après un tir chanceux de Herro qui a rompu l’égalité entre les manches. Les Cavs sont partis sous la direction de Rubio et avec un rôle fondamental d’Allen, chassant jusqu’aux longs rebonds, et Okoro, avec cinq points d’affilée après un tir au tableau et un triple dans le corner. +14 que les locaux ont obtenu. Le correctif de qualité du Heat au début du troisième quart, couronné par le triple de Lowry, a laissé la différence d’un maigre point après seulement trois minutes. L’ancien Raptors a maintenu son équipe avec deux autres tirs lointains et une bombe Tucker (23 points) a égalisé le match à 64. Après cela, Love a commencé à donner fort à la défense adverse, non seulement avec des triples mais aussi en jouant à l’intérieur. , et a cassé le match. Ricky Rubio a terminé le match avec 7 points et 7 passes décisives, entrant dans le club des 5 000 tirs au panier en NBA : il n’est que le quatrième non-né aux États-Unis à le faire, Nash, Parker et Calderón sont les autres, et il n’y a que dix autres en service actif qui dépassent ce nombre. Bonne nuit, entrée mitigée, à Cleveland.