Les Cavs de Ricky Rubio passent devant les Blazers d’un Damian Lillard inconnu

Victoire de Les Cavaliers de Cleveland en vue de Portland Trail Blazers par 107-104 dans un duel qui confirme les bons sentiments des hommes de l’Ohio en début de saison et les mauvais de l’équipe de l’Oregon. Jarrett Allen a été le meilleur du duel avec 24 points et 17 rebonds. Énorme en attaque. Collin Sexton a contribué 21 points et Darius Garland 19 points et 10 passes décisives. Ricky Rubio il a raté les sept triples qu’il a tentés, mais a fini par fournir 7 passes décisives et avec lui sur le terrain, les Cavs ont terminé avec +11 (encore une fois le meilleur de l’équipe dans cette section). Chez les Blazers, 26 points pour Damien Lillard, ce qui était encore une fois horrible dans le triple (3 sur 12).

