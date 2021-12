Les Cavs de Ricky Rubio prennent d’assaut Miami pour la première fois en une décennie

Guirlande de Darius c’est un joueur qui a l’air extraordinaire. Pas étonnant Les Cavaliers de Cleveland pariez sur lui comme meneur de jeu pour la prochaine décennie. Mais cela ne veut pas dire que Ricky Rubio ça pourrait être autre chose sur le terrain. Hier, il a joué 26 minutes et avec lui sur le court contre chaleur de Miami les Cavs sont +38. Impressionnant.

Il a peu tiré (6 points), a passé un bon moment (6 passes décisives) et a été clé comme toujours. Les Cavs ont gagné 111-85 (première victoire à Miami en une décennie). Le meilleur buteur était un Jarrett Allen sauvage qui a terminé le match avec 19 points et 11 rebonds. Depuis le retour d’Evan Mobley, trois victoires consécutives pour les Cavs (sans lui, la pire séquence de l’année, 0-4). Hier, la recrue a marqué 17 points. Garland, à un très bon niveau comme toujours : 16 points et 7 passes décisives. Sur le banc, enchaînant parfaitement avec Ricky, 22 points pour Kevin Love en 21 minutes. Les Cavs fonctionnent comme sur des roulettes. Grande saison.

La blessure de Bam Adebayo

Le Heat n’a pas pu compter sur Bam Adebayo (une blessure au pouce droit qui lui fera rater plusieurs semaines de compétition) et a fini par s’incliner clairement face aux Cavs. Jeu horrible d’Eric Spoelstra sur la défense et l’attaque. Tyler Herro, qui a débuté hier, a été le meilleur marqueur du Miami Heat avec 21 points. Jimmy Butler n’a pas joué non plus, également avec malaise. Le Heat va souffrir s’il n’a pas ses derniers All Stars dans les prochains matchs.