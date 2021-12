Les Cavs de Ricky Rubio s’imposent à Miami pour la première fois depuis 2010

02/12/2021 à 05:38 CET

Les Cavaliers rompu leur charme sur Miami avec une victoire éclatante, 85-111, au domicile du Heat, la première fois que l’équipe de Ricky Rubio y a gagné depuis janvier 2010, grâce à l’effort défensif de l’équipe de Cleveland. La dernière fois que les Cavs ont battu le Heat à Miami, le 25 janvier 2010, l’équipe de Cleveland avait LeBron James et Shaquille O’Neal dans la formation de départ.

La victoire des Cavs contre le Miami Heat, jusqu’à ce soir la troisième de la Conférence Est, survient 48 heures après que l’équipe de Cleveland a également battu de manière convaincante une autre équipe importante à Dallas, les Mavericks de Luka Doncic, par 96 -114. Et c’est la troisième victoire consécutive pour les Cavaliers qui commencent à croire en leurs chances maintenant qu’ils ont récupéré tous leurs principaux joueurs, à l’exception du gardien Collin Sexton, qui sera absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou gauche. . La victoire des Cavaliers s’est construite sur une bonne défense, en particulier sur les 3 points du Heat, et sur la plus grande taille et envergure des joueurs de Cleveland.

Cavs contrôle les rebonds

Les Cavs ont capturé un total de 46 rebonds, dont 40 défensifs, par 28 rebonds pour le Miami Heat. Et ils ont puni les joueurs de Miami avec 14 prises, 5 enseignés par Jarrett Allen et 4 par Evan Mobley. Le Heat n’a compté que 4 blocs. Le meilleur buteur du match était le vétéran des Cavs Kevin Love, avec 22 points, après avoir marqué 6 3 points sur 8 tentatives. Love a également eu 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 bloc. De son côté, Allen a terminé la soirée avec un autre double-double de 19 points, 11 rebonds, 1 passe et 5 contres. La base espagnole des Cavs, Ricky Rubio, était à nouveau fondamental dans le schéma de l’entraîneur JB Bickerstaff et a marqué 6 points, 5 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Le meilleur buteur de Miami, qui a joué sans deux de ses principaux joueurs, Jimmy Buttler et Bam Adebayo, était le gardien Tyler Herro, avec 21 points, 1 rebond et 6 passes décisives. Le centre Dewayne Dedmon a doublé avec 11 points, 13 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 2 contres.

Les triplés de l’amour

Il a fallu aux Cavs les 6 premières minutes du match pour se concentrer sur le terrain et se rendre compte que sans Buttler et Adebayo, les Miami sont une équipe vulnérable. Ceux de Cleveland ont insisté durant ces premières minutes pour accélérer le jeu en attaque au lieu d’utiliser sous le panier l’avantage de la hauteur d’Allen, Mobley et Lauri Markkanen. Cela a permis au Heat de garder les Cavs sous contrôle, avec une égalité de 10-10 avec 6,36 minutes à jouer au premier quart. Mais après un temps mort à Miami et l’entrée dans le court de Rubio et Lamar Stevens, les Cavs se sont améliorés en défense et ont puni Miami d’un 0-14, grâce en partie à 3 triplés de Love et 1 de Stevens. Les erreurs offensives de Miami se sont poursuivies et à la fin du premier quart, le Heat n’avait marqué que 16 points, soit près de la moitié de ceux de Cleveland.

Au deuxième quart, Miami a tenté de se resserrer en défense, appuyant sur Rubio alors que le ballon montait et se déplaçant dans une défense de zone. En attaque, l’équipe de Miami a commencé à déplacer le ballon avec fluidité, ce qui a amélioré sa précision face au panier. Une course de 8-0 grâce aux hommes sur le banc, a permis à Miami de réduire la distance qui s’élevait à 7 points, 29-36, 3 minutes après le début du deuxième quart-temps. Mais dans les deux dernières minutes du deuxième quart-temps, les Cavs ont réagi et avec une course de 3-9 ils se sont reposés avec un 43-61 sur le tableau de bord.

Après le retour des vestiaires, le schéma a été répété. Ceux de Miami ont un peu appuyé sur l’accélérateur, ils étaient dans la zone, ils ont légèrement coupé la distance mais les Cavs ont réagi dans la deuxième partie du troisième quart-temps, avec un Mobley qui a marqué 15 points dans cette période. La domination des Cavs était trop pour Miami. A la fin du troisième quart-temps, le match s’est joué avec un 63-87 au tableau de bord, 24 points de différence.

Dans les 12 dernières minutes, les Cavs avaient 31 points d’avance sur Miami. Avec les bancs sur le terrain pour les minutes poubelles, le score est resté convaincant à 85-111 pour les Cavs.