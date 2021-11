Les Cavs de Ricky sont ressuscités

Nouvelle journée NBA pleine de jeux intéressants, de résultats inattendus et d’expositions occasionnelles. Les Hornets et les Sixers laissent deux victoires contre des rivaux inférieurs dans les deux prolongations, Utah bat les Pelicans, Doncic tombe aux mains des Wizards et les Nets font de même contre les intraitables Suns. De plus, les Knicks battent les Hawks à Atlanta, les Ricky’s Cavaliers retrouvent la victoire et, dans un duel en tête de la Conférence Est, Miami a arraché la victoire aux Bulls à Chicago. Un match intéressant et un duel direct entre deux des équipes les plus en forme de la compétition.

PHILADELPHIA SIXERS 120 – 121 MINNESOTA TIMBERWOLVES (OT2)

Dur défaite des Sixers à Philadelphie face aux Timberwolves, l’une des pires équipes de la compétition, et en deux prolongations. D’Angelo Russell a récolté 35 points et 8 passes décisives, tandis que Karl-Anthony Towns a récolté 28 points et 10 rebonds.. De plus, Jarred Vanderbilt a contribué 14 rebonds sous le panier et Anthony Edwards a tout fait : 19 + 6 + 7. Des Sixers, Joel Embiid est allé à 42 points et 14 rebonds, mais n’a pas pu donner la victoire à son équipe ou à ses fans. Dure défaite pour l’équipe de Doc Rivers, qui reste 10-10 et à la onzième place de la Conférence Est. Les Wolves, avec un palmarès identique, sont septièmes en Occident.

ATLANTA HAWKS 90 – 99 NEW YORK KNICKS

Duel direct de la Conférence Est entre deux équipes qui se sont affrontées au premier tour des playoffs l’an dernier et qu’ils s’attendaient à de bien meilleurs résultats en début de saison. 11-9 pour les Knicks, qui ont eu un bon rôle d’Alec Burks et un Julius Randle pas très réussi (8 + 11 + 4 avec 3 sur 14 au tir depuis le terrain). Chez les Hawks (11-10 après avoir joué contre les Finlandais de l’Est il y a quelques mois), grand rôle de Trae Young, dont l’affichage (33 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) a été insuffisant pour que son équipe remporte la victoire.

BROOKLYN NETS 107 – 113 SOLEILS PHOENIX

Kevin Durant (39 points) ne peut pas battre les Suns à Brooklyn. Consultez la chronique ici.

CAVALIERS DE CLEVELAND 105 – 92 ORLANDO MAGIC

Les Cavaliers de Ricky Rubio ont brisé leur séquence de défaites avec une victoire confortable sur le Magic, la dernière équipe de la Conférence Est. Le meilleur buteur du match était le meneur des Cavs Darius Garland, qui a réalisé un double-double de 26 points et 11 passes décisives.. Son coéquipier, Jarrett Allen a également terminé le match avec un double-double de 19 points et 11 rebonds. La victoire met fin à une séquence de cinq défaites consécutives pour Cleveland et coïncide avec le retour sur le terrain samedi soir d’Evan Mobley, de retour de sa blessure au coude. Les Cavs ont noté son absence : L’équipe n’a remporté aucun des quatre matchs au cours desquels le joueur de 20 ans était absent. Contre la magie, Mobley a joué 33 minutes et est allé à 13 points, 9 rebonds, 3 passes et 4 blocs. De son côté, Rubio a dû se contenter de 5 points, 4 rebonds, 8 passes et 1 interception en près de 27 minutes. Dans le Magic Wendell Carter Jr. s’est démarqué, avec un double-double de 19 points et 11 rebonds. Carter Jr. a été expulsé du match avec 2 minutes à jouer après avoir protesté auprès des arbitres et brisé ses lunettes au sol.

CHICAGO BULLS 104 – 107 MIAMI HEAT

Gabe Vincent est sorti du banc pour marquer 20 points dans la victoire du Heat contre les Bulls, dans l’un des duels les plus excitants entre deux des meilleures équipes de la Conférence Est. Miami a forcé ses rivaux à commettre 22 revirements, dans lesquels un Jimmy Butler a été activement impliqué, volant jusqu’à 5 balles. Au quatrième quart, une séquence de 11-4 pour le Heat était un point de basculement certain. Jimmy Butler a marqué 18 points pour son équipe, Kyle Lowry 19 et Duncan Robinson 16. Chez les Bulls, Alex Caruso est passé à 22 points, tandis que le meilleur du match et meilleur buteur était DeMar DeRozan, avec 28 points.

FUSÉES HOUSTON 146 – 143 CHARLOTTE HORNET (OT)

Match avec une énorme quantité de points dans lesquels Les Rockets ont battu des Hornets de manière inattendue et méritée qui ont laissé échapper un de ces jeux sur lesquels personne ne compte. LaMelo Ball a réalisé un triple-double de 19 points, 11 rebonds et 13 passes décisives, tandis que Terry Rozier est passé à 31 points. Jusqu’à 4 joueurs des Hornets ont dépassé vingt points, dont 6 sur dix. Avec six autres joueurs ayant les mêmes caractéristiques, Christian Wood est allé à 33 points et 16 rebonds et il était le meilleur joueur du match.

DALLAS MAVERICKS 114 – 120 WIZARDS DE WASHINGTON

Battez le Texan avant la révélation de la NBA. Doncic, 33 + 4 + 10. Consultez la chronique ici.

UTAH JAZZ 127 – 105 PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS

Donovan Mitchell a marqué 21 points, Mike Conley et Jordan Clarkson 20 chacun et le Jazz a battu les New Orleans Pelicans à Salt Lake City. Le Jazz est allé 57,1% (20 sur 35) sur 3s et a pris sa revanche sur la défaite de vendredi dernier dans la dernière seconde contre les Pélicans. Mitchell, qui a eu du mal à trouver son rythme ces derniers temps, a joué comme d’habitude en première mi-temps alors que l’Utah a construit une avance dominante en marquant 17 points sur 7 des 14 tirs avec 5 rebonds et 7 passes décisives. Pour les Pélicans, qui n’ont réussi que 8 tirs à 3 points en 35 tentatives, Jaxson Hayes a marqué 15 points. Willy Hernangómez a de nouveau profité de son temps sur le terrain et est allé à 10 points, 8 rebonds et 3 passes décisives en 18 minutes.