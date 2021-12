Les Cavs épuisés par l’absence de Rubio perdent contre Wizards

31/12/2021 à 05:25 CET

.

Les Cavaliers ont subi l’absence de Ricky Rubio, qui s’est déchiré mardi le ligament croisé du genou gauche et sera absent pour le reste de la saison, et a perdu 110-93 contre sorciers de Washington, la deuxième défaite consécutive de l’équipe de Cleveland.

Sans Rubio sur le terrain, ni le meneur de jeu de l’équipe, Darius Garland, qui est en congé en raison des protocoles covid-19, et avec un cinq de départ improvisé pour cause d’absences, les Cavaliers n’ont pas eu la fluidité d’attaque qui les caractérise depuis le début de la saison.

Le meilleur buteur du match était le gardien des Wizards Bradley Beal, qui a réalisé un double-double de 29 points, 10 passes décisives, 6 rebonds et 1 interception. L’attaquant de puissance Kyle Kuzma s’est également démarqué avec un autre double-double de 25 points, 10 rebonds, 2 passes et 1 contre.

La large avance des Wizards au quatrième quart a permis Le Colombien Jaime Echenique a fait ses débuts dans l’équipe de Washington. Echenique, qui a signé aujourd’hui un contrat d’urgence de 10 jours avec les Wizards, est le premier joueur né en Colombie à jouer en NBA.

Dans les Cavs il s’est démarqué le vétéran Kevin Love, qui a ajouté un double-double de 24 points, 11 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. La recrue Evan Mobley a récolté 21 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 2 contres.

Avec les pertes de Rubio et Garland, auxquelles s’ajoute celle du centre Jarrett Allen, l’entraîneur des Cavaliers JB Bickerstaff, set a été contraint d’improviser un quintette de départ inédit, avec le troisième but de l’équipe Kevin Pangos gérant Isaac Okoro, Kevin Love, Lauri Markkanen et Evan Mobley.

Inconnus sur les Cavs

Depuis que la gravité de la blessure de Rubio est devenue connue ce jeudi, les deux problèmes qui ont flotté à Cleveland ont été savoir si les coéquipiers de la base espagnole s’étaient remis du coup moral causé par leur congédiement pour le reste de la saison et s’ils pouvaient maintenir le style qui en a fait l’une des équipes révélations de la saison.

Dans la première moitié du match contre les Wizards, Il semblait que les Cavs pourraient récupérer la ferraille malgré toutes ses pertes.

Dès le début de la rencontre, les Wizards ont tenté de profiter des absences et de prendre rapidement leurs distances avec les Cavs. Kuzma a ouvert le score avec un triple et Beal a poursuivi avec 2 paniers qui a placé un 7-2 sur le tableau de bord grâce à la contribution de Mobley pour Cleveland.

Les Cavs avaient tenté de punir les locaux de la peinture mais la défense des Wizards a déjoué plusieurs tentatives de Pangos, Markkanen et Okoro. Oui quand il semblait que les Washington étaient sur le point de décoller, le vétéran Love est apparu.

Le forward lié 8 points consécutifs, 6 d’entre eux sont le résultat de deux triples, qui ont mené les Cavs 9-10. Pendant le reste du premier quart-temps, les deux équipes étaient sur leurs talons sur le tableau d’affichage qui, lorsqu’il a atteint la fin des 12 premières minutes, était de 31-30 pour les Wizards.

Beal et Kuzma punissent les Cavs

Le début du deuxième quart-temps était similaire, avec les Cavs légèrement en retrait mais ne laissant pas les Wizards s’éclipser sur le tableau de bord. Un Beal en espèces gardait Washington en tête à chaque fois que des visiteurs approchaient.

Quand vient le repos, les Wizards avaient gagné 7 points, 58-51, grâce aux 21 points de Beal. Sur les Cavs, Mobley avait 17 et Love 16.

Mais dans la seconde moitié du match, les Wizards ont augmenté la pression à la fois sur la défense et l’attaque et les Cavs ils ont commencé à souffrir du manque de compréhension de leurs joueurs, surtout quand les rotations mettent sur la piste des incorporations d’urgence comme RJ Nembhard Jr., Lamar Stevens, Dylan Windler ou Justin Anderson.

Dès le début du troisième quart-temps, les Wizards avaient 12 points d’avance, 63-51. Avec un Kuzma déchaîné qui a marqué 13 points sur la période, ceux de Washington ont augmenté la distance à 20 points, 91-71, dans les dernières secondes du troisième quart-temps.

Les 12 dernières minutes étaient une formalité. Les Wizards avaient 21 points d’avance, mais au final, avec les bancs sur le terrain, l’écart s’est réduit à 17 points par rapport au final 110-93.