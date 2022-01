Les Cavs gagnent à Sacramento avec le monstre Jarrett Allen

victoire de Les Cavaliers de Cleveland à la maison avant Rois de Sacramento 109-108 dans un duel que les Ohioans semblaient avoir gagné à 2 minutes de la fin (10 d’avance) et qu’ils ont failli perdre (De’Aaron Fox a eu un tir pour donner la victoire à son équipe à une seconde de la fin qu’il a raté). Ainsi, une victoire importante pour les Cavs avec 18 points et 17 rebonds pour Jarrett Allen, 17 points pour Evan Mobley et 15 points pour Lauri Markkenen. Chez les Kings, encore une fois très erratiques, les 21 points de Tyrese Haliburton n’ont servi à rien.

