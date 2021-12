Les Cavs héroïques de Ricky restent au bord du gouffre

L’avenir de Ricky Rubio sera inexorablement lié à l’état des Cavs au moment de prendre des décisions pour la franchise. Il va y avoir la clé pour un joueur qui est dans la fleur de l’âge, dans un moment de forme et de connaissance du basket qui est absolument suprême et qui a mérité à juste titre le respect et l’admiration de la communauté NBA. L’équipe de l’Ohio, 13-11 après la défaite contre le Jazz, est entrée dans le duel à Cleveland à la sixième place de la Conférence Est. Là sera la clé : si la première semaine de février, les Cavs sont au travail, rester avec Ricky jusqu’à la fin de l’année pour continuer à travailler pourrait être une sage décision. Et même ainsi il pourrait être plus responsable de vous transférer, en anticipant ce qui se passera quelques mois plus tard, alors que le meneur de jeu est joueur autonome et qu’il a déjà près de 18 millions de dollars de son dernier contrat en poche. Mais ce qui est sûr, c’est que si la dérive de la franchise est négative et que les options de jouer les playoffs disparaissent, profiter un peu du transfert de Ricky serait une probabilité presque transformée en certitude.

Il est possible que la chose la plus intelligente, d’un point de vue gestion, soit de transférer Ricky oui ou oui. Il a 31 ans, il va demander une dernière bonne affaire quand il sera en mesure de renouveler et ils pourraient en tirer quelque chose de bien. Aussi, ce serait même bon pour le meneur espagnol, qui pourrait se retrouver, avec un peu de chance, dans une équipe en herbe qui lui donne l’opportunité de se qualifier pour un ring qui a toujours été insaisissable dans son impressionnante carrière. Mais émotionnellement, voir ces Cavs, l’idiosyncrasie qu’ils ont et à quel point ils jouent bien, soulève des questions sur ce mouvement si l’équipe a un bon bilan. Ricky a parfaitement intégré l’entité, a accepté le rôle de remplaçant (Il a joué 654 matchs NBA et 598 ont été comme partant), il a une communication plus que fluide avec son entraîneur, JB Bickerstaff, et est le leader et la voix d’un jeune vestiaire qui mène sur et en dehors du terrain. Car, ne nous leurrons pas : ces Cavs sont sympas. Et beaucoup.

Contre le Jazz, le compromis constant était à la fin : l’équipe de Salt Lake Ciry a toujours dominé le duel d’une manière très typique de la NBA. Toujours autour de 10 points d’avance, sans laisser le rival s’approcher et avec le bon panier au bon moment pour miner le moral de son rival. Mais comme ces Cavaliers ne donnent rien pour perdu, le début du dernier quart-temps est passé devant Quin Snyder et ses joueurs de manière brillante et sans que rien, pas même des temps morts, n’ait pu l’arrêter. Le Jazz est entré dans le quatrième quart avec une avance de 9 points, qui était de 12 lorsqu’un triple de Jordan Clarkson a laissé le score à 82-94 et 15 avec un autre de Mike Conley. Après cela, la révolution : dunk de Markkanen, triple du corner d’Okoro et un autre, avec Conley au sommet, de Ricky Rubio. Un vol résolu avec un compagnon de transition de Cedi Osman a fait peur au corps de Jazz et a éveillé l’illusion chez les Cavs. Temps mort, triple Osman, panier de Ricky et retour sur la grille de départ avec un nouveau temps mort qui n’a servi à rien : 97-97 et volant. Nouveau jeu avec un peu plus de 8 minutes à jouer. Plaisir garanti.

À partir de là, l’histoire était celle d’une fin assortie résolue par des nuances. Un panier d’un spectaculaire Darius Garland a mis la finale 108-109, alors qu’il restait encore près de 90 secondes à jouer. Personne n’a spécifié et un temps mort des Cavs leur a donné le ballon pour la victoire. Mais il n’y a pas eu de chance : Garland, touché d’une baguette, a raté le triple décisif et personne n’a précisé avec un rebond capricieux. Le Jazz a remporté la victoire de manière absolument méritée, mais le soupir de soulagement de Mitchell avant d’embrasser son ancien coéquipier et ami Ricky a donné un bon exemple de la souffrance à laquelle a été soumise la troisième meilleure équipe de la Conférence Ouest (16-7). Clairement en avance, d’ailleurs, sur le maelström des candidats aux playoffs vivant sous une pression constante. Et derrière Warriors and Suns, qui commandent la compétition (19-4, record identique pour les deux) d’une main de fer.

Ricky Rubio a réalisé une bonne performance : 15 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en près de 31 minutes, jouant toute la phase finale d’un match serré et tachycardique, mais ils l’ont tout autant apprécié. Le héros, oui, était Garland, avec 31 points, 4 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. 14 + 12 + 3 pour Evan Mobley, 17 + 10 + 2 + 2 + 2 pour Jarret Allen et 11 + 5 + 4 pour Cedi Osman ont été parmi les meilleures performances du choc. Mais le meilleur, comme souvent, était dans l’équipe rivale : 35 points et 6 passes décisives pour Donovan Mitchell, le meilleur de son équipe et le seul à avoir gardé la tête froide lorsque les Cavaliers ont menacé de revenir et de détruire le match pour de bon. . Rudy Gobert est resté à 6 points, mais a pris 20 rebonds et a bloqué 5 blocs. Et le Jazz a marqué 20 triplés (en 48 tentatives), même s’ils ont perdu 17 ballons, ce qui les a trop pénalisés dans les dernières minutes, quand ils ont perdu tout leur avantage et se sont retrouvés avec de l’eau jusqu’au cou. Au final, un match de plus, une victoire de plus et une défaite de plus. Au basket, il n’y a pas de match nul, donc l’histoire se termine toujours par ce résultat. Ce que nous ne savons pas, c’est comment l’avenir de Ricky se terminera. En ce moment, il est dans un endroit où il sort. Le reste, on verra.