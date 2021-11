Les Cavs ont battu les Knicks avec la meilleure version de Ricky Rubio

Les Cavaliers de Cleveland Il est devenu l’une des rares équipes à avoir réussi (et réussira au cours de la saison NBA 2021/22) à prendre d’assaut le Madison Square Garden cette année. La franchise de l’Ohio a battu Knicks de New York pour un résultat de 126-109, et grâce au meilleur match de Ricky Rubio tout au long de sa carrière NBA.

Le meneur espagnol a réalisé une performance superlative dans tous les aspects. Venant en remplacement (du sixième homme), Rubio a atteint 37 points en tirant 68,4% en field goal (13-19 TC) et 88,9% en triple (8-9 T3), en plus de trois rebonds, un vol et 10 passes décisives. avec seulement quatre revirements.

Quand vous êtes le premier joueur de l’histoire de la NBA avec plus de 30 points, 10+ passes décisives, 8+ trois dans un match hors du banc – pic.twitter.com/YP3ZCl0HjN – Cleveland Cavaliers (@cavs) 8 novembre 2021

Outre la performance historique de Ricky Rubio, il convient également de noter à Cleveland un Jarrett Allen qui s’impose, non seulement comme l’une des plus grosses surprises de la ligue, mais comme l’un des grands centres de toute la NBA. Ce soir : 18 points, 17 rebonds et quatre passes décisives.

De la part de certains Knicks qui n’ont rien pu faire avant le show ‘Rickycesto’, il convient de souligner Julius Randle comme le meilleur joueur de Tom Thibodeau, et il n’a même pas eu sa meilleure soirée, loin de là : 19 points , sept rebonds et sept passes décisives. Il est suivi d’un Derrick Rose avec 17 points et cinq passes décisives à son compte personnel.

Affronter l’année avec enthousiasme

Le grand match de Ricky Rubio n’est rien de plus que la confirmation que les Cleveland Cavaliers ont une vraie équipe cette saison. Si ce ne sont pas les Espagnols, il y a Jarrett Allen, Darius Garland, Collin Sexton ou encore le rookie Evan Mobley (qui a d’ailleurs réalisé son record personnel de points contre les Knicks avec 26). Les Cavs, 6e de la Conférence Est avec une fiche de 7-4.