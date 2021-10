Les Cavs ont battu les Nuggets avec 8 passes décisives de Ricky Rubio

Les Cavaliers de Cleveland Il continue de montrer de bons sentiments en début de saison et hier, il a remporté sa deuxième victoire de la saison après avoir battu les Denver Nuggets à l’extérieur 99-87. Le retour de Darius Garland envoyé Ricky Rubio à la banque et a pris quelques minutes de jeu. L’Espagnol a terminé le match avec 7 points (2 sur 10 en placement), 8 passes et 5 fautes personnelles. Le meilleur était Jarrett Allen avec 21 points et 16 rebonds. Dans les Nuggets, les 24 points et 23 rebonds de Nikola Jokic ont été inutiles.

@Cavs gagne sur les Nuggets !@Rickyrubio9 : 8 passes décisives, 7 points, 4 rebonds, 1 contre et 1 récupération pic.twitter.com/P9Vt2omezW – NBA Espagne (@NBAspain) 26 octobre 2021