Les Cavs ont déjà un remplaçant pour Ricky et les Lakers aiment ça

La malheureuse blessure de Ricky Rubio, rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le laissera sans jouer jusqu’à la saison prochaine. Compte tenu de cette situation, plus l’absence aussi pour le reste du cours de Collin Sexton d’une blessure au ménisque, les Cleveland Cavaliers ne veulent pas perdre de temps à chercher un joueur qui minimise les dégâts que les blessures qu’ils ont causées dans l’équipe et, plus particulièrement, dans les postes de meneur de jeu et de garde. La franchise de l’Ohio, comme l’avait prévu Shams Charania, a son favori. Il s’agit de Rajon Rondo et l’accord avec les Lakers de Los Angeles, la franchise à laquelle il appartient, pourrait intervenir dans quelques heures.

Rondo est revenu cette saison dans l’équipe de Los Angeles, dont il est parti après avoir été champion en 2020, dans la bulle Disney World. Là, le meneur de jeu était la clé du titre, jouant un excellent basket-ball et contribuant des minutes et des paniers essentiels pour les Lakers, d’autant plus que les séries éliminatoires progressaient. Avec l’idée de refaire le jeu des Lakers Ils l’ont signé à nouveau avec le vétéran minimum, mais l’expérience n’est pas du tout la même. Rondo, qui n’a joué que 17 des 36 matchs des Angelenos jusqu’à présent, en moyenne 3,1 points et 3,7 passes décisives en 16 minutes en moyenne, dans et hors de la rotation de Frank Vogel.

Les Cavs voient en lui des similitudes avec Ricky, en particulier en termes d’ancienneté. Rondo a même quatre ans de plus (35) que l’Espagnol et sûrement Ils s’attendent à ce qu’il forme un partenariat similaire à celui que la base d’El Masnou a eu avec Darius Garland, la grande star potentielle de la franchise avec le centre Evan Mobley. L’entente entre Ricky et Garland avaient atteint un point tel qu’ils étaient le couple de toute la Ligue avec la meilleure note nette (+16,6) parmi ceux qui ont coïncidé plus de 500 minutes sur le terrain. De plus, l’expérience espagnole fonctionnait comme un charme pour faire pousser Garland. Toutes ces choses ne sont pas extrapolées simplement en ajoutant un autre joueur vétéran. Nous verrons ce que Rondo peut apporter aux Cavs et à Garland lui-même.

Concernant l’accord, les Lakers seront ravis de laisser partir Rondo, ce qui lui vaut une place sur la liste pour signer un autre joueur. Par exemple Stanley Johnson, à qui ils ont signé un contrat de 10 jours et qui a donné une bonne performance. Sur les trois matchs qu’il a disputés, dont un en tant que titulaire, il est passé à 7,7 points de moyenne et, surtout, il semble être parfaitement entré dans la rotation de Los Angeles. Se débarrasser du contrat de Rondo ne sera pas un problème pour la franchise californienne, puisque l’ayant signé pour un an avec le minimum d’anciens combattants, ils n’ont pas besoin de faire correspondre les salaires lors du transfert. Très probablement, ils recevront un deuxième tour protégé ou des droits de joueur en retour. Quant à Les Cavs devront couper un membre de l’équipe actuelle pour faire de la place à Rondo. Enfin, comment La base est dans le protocole anti-COVID, bien que l’accord soit conclu aujourd’hui, vous ne pourrez pas vous rendre à Cleveland et, par conséquent, rejoindre l’équipe, jusqu’à ce qu’il la quitte.