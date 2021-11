Les Cavs ont dirigé une gamme de trois grands hommes et cela fonctionne?

Lauri Markkanen entrant dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA mercredi a mis en pause l’une des expériences de début de saison les plus intéressantes de la NBA: l’engagement sérieux des Cavaliers à lancer trois grands hommes à l’avant. (Cependant, cela n’a pas mis un terme au départ étonnamment solide de Cleveland; les Cavs ont battu les Trail Blazers, 107-104, pour passer à 5-4.)

Le directeur général des Cavs, Koby Altman, a haussé les sourcils en août lorsque – tout juste après avoir signé le centre de départ Jarrett Allen pour 100 millions de dollars et utilisant le troisième choix du repêchage de la NBA 2021 contre le grand homme de l’USC Evan Mobley – il a ajouté Markkanen dans un contrat à trois équipes. . Vous pourriez voir l’argument pour apporter un tronçon 4 pour ajouter un coup de poing à longue distance sur le banc à une équipe qui s’est classée 28e de la NBA en tentatives de 3 points, 29e en 3 points et dernière en pourcentage de 3 points. la saison dernière. Mais avec un nouveau contrat de 67,5 millions de dollars sur quatre ans, le finlandais de 7 pieds n’allait pas quitter le banc; il allait débuter, aux côtés du Mobley de 7 pieds et de l’Allen de 6 pieds 11 pouces, dans le plus grand frontcourt que la NBA ait vu depuis des années.

Des équipes ont déjà essayé des lignes de front surdimensionnées. Selon les recherches menées par Zoe Surma de Basketball-Reference.com, avant cette saison, il y avait eu 223 matchs dans lesquels une équipe avait lancé trois joueurs mesurant 6 pieds 11 ou plus. Le premier est survenu le 1er février 1985, lorsque l’entraîneur de Jazz Frank Layden a roulé avec Mark Eaton de 7 pieds 4 pouces, Rich Kelley de 7 pieds et Thurl Bailey de 6 pieds 11 pouces dans une victoire contre les Mavericks. Eaton, qui allait remporter le titre de Joueur défensif de l’année, a enregistré son deuxième triple-double de 20 rebonds et 10 blocs de la saison.

Les paquets géants n’étaient pas rares dans la NBA meurtrière et plus lente des années 1990 et du début des années 2000. Mais plusieurs des tendances dominantes du jeu – l’explosion des tentatives à 3 points, la montée du basket-ball sans position, l’importance démesurée du jeu de périmètre et de la défense pick-and-roll – ont conduit à une réduction des effectifs au fil des ans. Cela, à son tour, a signifié beaucoup moins de lignes de front gigantesques. Selon Surma, avant que les Cavs ne se tournent vers le grand ballon, le cas le plus récent d’une équipe de la NBA commençant trois joueurs de 6 pieds 11 pouces ou plus était le 13 janvier 2015, lorsque les Spurs ont lancé Tim Duncan, Tiago Splitter et Austin Daye contre les Wizards. (Ce n’était pas un grand plan élaboré par Gregg Popovich, cependant; Daye n’a obtenu le feu vert que parce que Kawhi Leonard était sorti avec une main droite contusionnée.) Avant cela, vous devez revenir au 3 décembre 2010, lorsque les Kings ont trotté sur une ligne de front de Samuel Dalembert, Jason Thompson et Donté Greene contre les champions en titre consécutifs Lakers … et s’est rapidement fait fumer par 33 points.

Il est facile de comprendre pourquoi les équipes ne construisent plus d’alignements de gigantesques ballons. L’évolution du jeu a fait des meneurs de jeu de grande envergure – et des défenseurs qui peuvent les ralentir – les joueurs les plus précieux de la ligue. Toutes choses étant égales par ailleurs, vous préférez flanquer votre protecteur de jante standard de 7 pieds avec quelques mecs de 6 pieds 8 pouces qui peuvent tirer 3s, exécuter pick-and-roll et changer d’écran que des partenaires qui offrent plus de taille mais moins compétence.

Pour les Cavs, cependant, tout le reste n’était pas égal. Une série de transactions gagnantes au cours de la deuxième ère LeBron James a laissé la liste de Cleveland presque dépourvue de jeunes talents lorsque James s’est enfui pour LA Dépenser trois choix de loterie consécutifs sur les gardes – Collin Sexton en 2018, Darius Garland en 2019 et Isaac Okoro (qui a joué beaucoup de 3 en tant que recrue, mais est sous-dimensionné pour le travail à 6 pieds 5 pouces en 2020 – a donné des foules à Cleveland dans la zone arrière et la zone avant, avec seulement le décevant Cedi Osman et le souvent blessé Dylan Windler entre eux.

Plutôt que de se plier à l’orthodoxie positionnelle juste pour le plaisir, l’entraîneur-chef JB Bickerstaff a décidé de tenter de soutenir sa zone arrière de responsabilité défensive – les Cavs avaient été tout à fait inflammables lorsque Sexton et Garland étaient tous les deux sur le terrain – avec trois énormes mecs . Il a maintenu le cap même si Markkanen n’était pas disponible mercredi, déplaçant l’attaquant de 6 pieds 9 pouces Dean Wade dans la formation de départ contre les Blazers. (Évidemment désireux de rappeler à Bickerstaff qu’il a deux ailes réelles sur la liste, Osman et Windler combinés pour 25 points avec sept 3 contre Portland ; plus de cela pourrait inciter l’entraîneur à envisager un retour à la construction de la composition normcore.)

Le trio Allen-Mobley-Markkanen a joué en moyenne environ 17 minutes par nuit, et Cleveland a été devancé de neuf points en 138 minutes au total avec les trois grands sur le terrain, ce qui n’est pas génial. Franchement, « pas génial » était l’hypothèse par défaut pour un alignement qui obligerait Markkanen, jamais un as défensif à Chicago, à glisser vers le 3. Le joueur de 24 ans a passé plus de la moitié de son temps au sol à garder les petits attaquants. cette saison, selon les données de programmation du BBall Index – de loin un sommet en carrière – et a pris la principale mission contre les menaces offensives dangereuses comme LeBron, Paul George, Gordon Hayward et Michael Porter Jr. Peu importe combien de terrain Allen et Mobley pourraient couverture à l’appui, cela semblait être une recette pour un désastre.

Et pourtant, les premiers résultats ont été meilleurs que quiconque aurait pu s’y attendre: Cleveland n’a accordé que 99,7 points pour 100 possessions sans temps de récupération avec Allen, Mobley et Markkanen partageant le sol, selon Cleaning the Glass. C’est une note défensive comparable à celle des unités les plus avares de la NBA au cours des deux premières semaines de la saison.

Avec Sexton et Garland en tête et Markkanen confronté à un déficit de vitesse du pied par rapport à la plupart des petits attaquants, Cleveland a toujours du mal à bloquer les gestionnaires de ballon et à empêcher les infractions d’entrer dans la peinture. Les adversaires tirent près de 39% de leurs tirs au bord contre ces alignements, ce qui serait le deuxième taux le plus élevé de la ligue pour la saison. Mais c’est là que les avantages de jouer à trois gratte-ciel entrent en jeu : même si vous entrez dans la peinture, il y aura presque toujours quelqu’un d’énorme entre vous et la jante. Les adversaires de Cleveland ne tirent que 55% au panier contre les formations Allen-Mobley-Markkanen, une marque de meilleur calibre de la ligue.

Les trois grands ont eu besoin de peu de temps pour développer une chimie en se couvrant les uns les autres. Ils convergent rapidement sur la voie et mettent la main sur tout près de tout. Ils se combinent pour contester plus de 35 tirs par match, avec Mobley deuxième de la ligue en tentatives défendues :

Allen et Mobley ont l’apparence d’un duo défensif intérieur dominant. Le vétérinaire maintient ses adversaires à un tir microscopique de 41,1% lors des tentatives de panier, en tête des 68 joueurs qui ont défendu au moins 25 tirs rapprochés cette saison, selon les données de suivi de Second Spectrum ; la recrue est à 56,9 pour cent, bon pour le 22e.

Les deux ont également montré la rapidité et la fluidité pour tenir les matchs croisés, qu’il s’agisse de reprendre les tâches de Markkanen lorsqu’il est battu ou de sortir pour encercler des gardes plus rapides. Mobley, en particulier, a semblé spécial dans l’espace, harcelant l’étoile montante Trae Young dans un tir à 0 contre 5 lorsqu’ils étaient jumelés et étouffant un disque de fin de match de Damian Lillard pour aider Cleveland à tenir contre Portland :

Lillard veut Evan Mobley sur le switch pour une énorme possession au 4ème et… ça ne se passe pas bien Mobley est aussi bon que possible dans l’espace pic.twitter.com/E5iycihTHD – Draft Dummies (@DraftDummies) 4 novembre 2021

« Du côté défensif, nous pouvons garder trois à cinq », a récemment déclaré Allen aux journalistes. « Nous pouvons changer ; c’est un peu notre truc, on allume nos différents gars. Nous avons donc juste beaucoup de polyvalence qui peut nous amener loin. »

Cette capacité à se décharger des responsabilités tout en gardant au moins un énorme moyen de dissuasion à long bras stationné le long de la ligne de fond a aidé la défense de Cleveland à rester calme et stable; les Cavs évitent les fautes et les tentatives de lancers francs de l’adversaire à des taux d’élite avec leurs gros de départ au sol. Cela semble également perturber l’opposition: les Cavs ont forcé des revirements sur plus de 20% des possessions défensives dans les minutes Allen-Mobley-Markkanen, et génèrent plus de 22 points par 48 minutes sur ces erreurs, ce qui rang tout près du sommet de la ligue.

Tout ne s’était pas déroulé selon le plan de Cleveland avant l’absence de Markkanen. Bien qu’ils aient commencé la plus grande ligne de front de la ligue, les Cavs ont été affreux sur le verre, rassemblant seulement 63% des ratés des adversaires lorsque Allen, Mobley et Markkanen se partagent le sol, un taux de rebond défensif qui serait le pire de la ligue. Et tandis que la défense du nouveau groupe de départ a pris de l’avance sur le calendrier, son attaque a été carrément lamentable, produisant seulement 97,9 points par 100, une production anémique qui n’est dépassée que par les jeunes pétroliers de Detroit et d’Oklahoma City.

Une partie de cela est due au fait que l’offensive est en baisse dans toute la ligue pour commencer la nouvelle saison. Une partie est normale lorsque l’on joue contre deux grands hommes qui s’aventurent rarement hors de la voie – près de 94 % des tentatives de tir d’Allen ont eu lieu dans la peinture, et près de 75 % de celles de Mobley l’ont fait – ce qui permet aux défenseurs d’emballer la peinture pour supprimer les voies de circulation. Et une partie de cela peut être attribuée à des difficultés spécifiques pour Markkanen, à la fois pour mettre son sauteur en ligne – un tireur à 3 points en carrière à 36,6% entrant cette saison ne conserve que 28% de ses longues balles – et en marquant lorsque ses adversaires le gardent avec de plus petits ailes.

En théorie, Markkanen dessinant un défenseur comme Desmond Bane, Devin Booker ou Bogdan Bogdanovic devrait être de l’argent facile – une opportunité de jouer à Pop-A-Shot sur quelqu’un de 6 pouces de moins que lui, ou de soutenir le défenseur sur le bloc pour un regard à haut pourcentage et à bout portant. Bully-ball n’a cependant jamais été le point fort de Markkanen: il n’a tenté que 39 tirs sur le total des poteaux au cours des deux dernières saisons et a été un finisseur intérieur moyen ou pire depuis son entrée dans la ligue. S’il ne perce pas 3s à un rythme élevé, il peut être difficile pour Cleveland de marquer suffisamment pour que sa bonne surprise de défense tienne le coup. (Les gardes trouvant leurs coups aideraient certainement; Garland et Sexton ont combiné pour 40 points et sept triples lors de la victoire de mercredi sur Portland.)

Au milieu des premières bagarres, cependant, vous pouviez voir des signes que les grands de Cleveland le découvriraient. Il y avait des revirements et des possessions bloquées, oui, mais aussi des indices d’une équipe apprenant à prendre ses ingrédients bruts – la polyvalence de Mobley et sa vision fantastique des passes, l’attention défensive qu’Allen commande lorsqu’il plonge fort jusqu’au bord après avoir installé un écran, Markkanen’s le coup de feu et la notation touchent le dribble et les transforment en quelque chose de savoureux. Regarder les Cavs ne ressemble à rien d’autre dans la ligue en ce moment: les 7 pieds prenant des transferts de dribble d’autres 7 pieds et alternant les tâches de manipulation et de dépistage dans le pick-and-roll; actions haut-bas et passes tactiles tic-tac-toe, toutes les coupes intelligentes et les finitions astucieuses.

Ça n’a pas toujours marché, mais quand c’est le cas, c’est rafraîchissant, cool, différent. Et dans la mesure où cela a fonctionné, c’est parce qu’un 4/5 hors position est une meilleure option au 3 que n’importe quel autre de Cleveland. Alors que le triple look a été dépassé de neuf points en 138 minutes, le duo Allen-Mobley sans Markkanen – avec Osman ou Okoro à sa place, ou avec Ricky Rubio rejoignant Sexton et Garland dans une formation de trois gardes – a maintenant été surclassé de 17 points en 45 minutes.

« Le plus grand cri doit aller à Lauri Markkanen », a récemment déclaré Bickerstaff aux journalistes. «Pour moi, il est la raison pour laquelle cela fonctionne – sa volonté de le faire et, encore une fois, de sacrifier un peu de confort. Il est la raison pour laquelle nous avons réussi à nous en tirer jusqu’à présent.

Tant que Markkanen sera mis à l’écart, ils ne pourront plus s’en tirer. Si Bickerstaff peut s’appuyer sur la victoire de Portland et trouver d’autres réponses – exécuter plus d’offensive grâce à Allen (48 points sur 28 tirs lors de ses deux derniers matchs), Wade intervenant pour stabiliser la rotation, continuant à mieux jouer d’Osman et Windler – alors un plus Cleveland d’apparence conventionnelle pourrait rester à flot. S’il ne peut pas, cependant, les Cavs pourraient se retrouver à compter les minutes jusqu’à ce que Markkanen puisse revenir – et la plus grande expérience de la NBA peut reprendre.

Une version antérieure de cette pièce a mal orthographié le nom de Zoe Surma.

