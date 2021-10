Les Cavs perdent et Ricky Rubio assume la responsabilité de la perte

Les Cavaliers subi la deuxième défaite du parcours, à domicile par un score de 112-123, mais avec une image un peu moins bonne que celle offerte à Memphis. Les Frelons ils s’en sont sortis vivants avec une victoire dans laquelle le dernier quart était la clé. Un mauvais partiel a tout mis en place pour l’équipe de Cleveland, qui après lui a dû faire face à un partiel de 2-19 qu’ils ne pouvaient plus contrecarrer malgré les efforts déployés pour essayer. Ricky Rubio, qui était titulaire à la place d’un Garland absent, a pris la responsabilité de la défaite en s’adressant à la presse : « C’était entièrement de ma faute. Ce sont de mauvaises passes et il n’y a rien qu’il reproche aux autres. Cela C’était moi et je prends cette défaite comme la mienne. J’ai poussé trop fort. C’est quelque chose que, en tant que vétéran que je suis, je sais que je dois assumer. » Le match était à 1 point d’écart et est passé à 18.

Rubio a réalisé un autre double-double, 15 points et 10 passes décisives, mais l’a accompagné de 6 revirements. Son collègue meneur Collin Sexton était très bon à la jante, 33 points marqués, mais cela ne valait pas la peine de gagner non plus. A Charlotte se sont surtout démarqués Miles Bridges (30 points), qu’ils n’ont pas renouvelé quand ils l’ont pu, bien que Kelly Oubre (25), Gordon Hayward (18) et LaMelo Ball (17) aient également beaucoup ajouté.

Ces deux équipes de la Conférence Est ont déjà, à quelques jours du début de saison, deux trajectoires très différentes : 2-0 pour les Hornets, 0-2 pour les Cavaliers.