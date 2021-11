Les Cavs résolvent en quatre secondes seulement d’agonie

Nick Nurse s’est aventuré à l’approche de cette rencontre pour dire qu’il connaissait les vertus de ces nouveaux Cavaliers, qui jouent très bien malgré le fait que leur marché n’est pas large et que la couverture peut être moindre que celle des autres équipes, et le jeu qu’il a fini par tordre à la fin après l’avoir mené sur la bonne ligne. L’entraîneur, lorsqu’il a terminé, s’est félicité de la performance de son équipe, mais la vérité est qu’ils n’ont pas réussi à terminer le travail. 47 minutes et 55 secondes est le temps total pendant lequel les Cavaliers ont vu un désavantage et en 4.8 et avec sueur et peur ils ont tenu bon sur le tableau de bord pour finir par voler, au sens positif du terme, la victoire du pays voisin. Seule cette petite bande finale est dans laquelle ceux de Bickerstaff menaient la fête : Et cela en valait la peine.

Quelques lancers francs de Darius Garland ont couronné une petite remontée dans la dernière minute et demie qui a surpris les Raptors, qui avaient également pris des mesures pour se distancier en fin de match. Mais le dernier jeu, avec un design Anunoby et une improvisation de Barnes, ne s’est pas bien passé et le 101-102 est resté dans l’électronique de la ScotiaBank Arena pour ne plus changer. Ce fut une collision frontale pour Toronto, qui a remporté cinq victoires consécutives, et pour Cleveland, qui surprend en territoire étranger et en ajoute trois de suite pour égaler le record des deux équipes. Ces deux-là font partie des équipes qui surprennent le plus en ce début de saison et ils ont donné un spectacle précieux pour corroborer ce qui a été dit : il faut être attentif à ce qu’ils font.