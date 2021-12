Les Cavs sont l’équipe de tout le monde

La machine ne freine pas. Les Cavaliers sont l’une des meilleures équipes de la NBA. Pas seulement l’un des plus drôles, celui qui diffuse le plus. Pas seulement la grande révélation – ils sont aussi l’un des meilleurs. Après 30 matchs, cela ne fait aucun doute. Ils en ont remporté 18 (18-12) et sont quatrièmes à l’Est. Et cela malgré une étape où ils ont été dévastés par les blessures. Et tabler sur un calendrier qui n’a pas donné de trêve tout au long du premier quart du parcours. Ainsi, dans les moments difficiles, ils ont mené les jeux du mieux qu’ils ont pu. Et c’était déjà beaucoup. Maintenant que les choses se détendent, ils passent aussi un bon moment. Après avoir battu les Rockets (124-89), ils enchaînent cinq victoires consécutives et neuf en onze matchs. Les neuf sont arrivés avec au moins dix points de marge. En décembre, ils ont une fiche de 6-2 avec un score de +17,7. Lors de leurs quatre derniers matchs, ils ont terminé la première mi-temps avec un total de +92. Cette fois, c’était un 69-38 qui avant, à la fin du premier quart, était un 35-16. Et quand le troisième a terminé, un 100-63. Pas d’historique.

Bien sûr, la situation branlante des Rockets a aidé. Une équipe, et dans ce cas pas à cause de COVID, qui est apparue sans Ohio sans quatre titulaires théoriques, et ses quatre meilleurs buteurs, et un cinquième important de la rotation. Christian Wood, Eric Gordon, Jalen Green, Kevin Porter et Danuel House n’étaient pas là. De plus, John Wall ne revient pas avec l’équipe, pas à cause de ces, Dégager. Donc, ce qui restait aux Rockets était d’essayer d’avoir une journée ensoleillée, car ils jouaient également contre un rival bondé. Et ils en ont eu, au contraire, un désastreux : 5/29 en triple, 20 % en field goal déjà à la mi-temps, 5/20 seulement au premier quart-temps. L’entraîneur Stephen Silas, pour ne rien arranger, a dû quitter le banc, déshydraté. Et ainsi, dans un simple plan de survie, les Rockets (9-19) se sont écrasés avec un crash. Au moins sans Jalen Green (numéro 2), il portait le reste de la portée 2021, surtout (comme presque toujours) le centre turc Alperen Sengun : 19 points, 11 rebonds et 5 passes décisives. Aussi Josh Cristopher (17 points, 4 passes décisives) et Usman Garuba, qui avant la cataracte des blessés de son équipe a eu ses premières minutes NBA en un mois. Il en a joué 17 et a terminé avec 3 points et 4 rebonds.

Le jeu était un jeu d’enfant pour Certains Cavs qui n’avaient pas, en raison d’une gêne à la hanche, le formidable Evan Mobley. Il n’y a donc pas eu de duel entre les numéros 2 et 3 de la dernière draft. Il n’y a presque pas eu de match. L’inertie des hommes de JB Bickerstaff a été un tsunami face à un rival très mineur. Darius Garland, qui peint un all-star maintenant (il le sera pendant de nombreuses années) a marqué 17 points en première mi-temps et 21 au total. Jarrett Allen, un autre qui pointe du doigt un rendez-vous qui sera justement à Cleveland, n’a pas eu besoin d’excès (6+9+4). ET Isaac Okoro a rallongé son doux moment (20 points, 7/9 au tir). Le numéro 5 au repêchage 2020 (il a encore 20 ans) a refait surface après la blessure de Collin Sexton, d’abord depuis son excellent travail défensif et désormais avec confiance en attaque. La cerise sur le gâteau manquait au merveilleux jeune noyau de ces Cavs, qui redéfinissent leur toit de semaine en semaine.

En grande partie, bien sûr, grâce au leadership de deux vétérans de luxe : Kevin Love a terminé avec 15 points et 6 rebonds et Ricky Rubio, un jour après avoir dépassé les 5 000 passes décisives, a donné un récital dans le sens : 8 en première mi-temps pour 12 au total. Et 4 interceptions et 7 points. Les Espagnols ont clôturé le premier quart-temps avec un vol et une passe par derrière (une raclée) et ont servi Okoro sur un plateau après le mate de la nuit. Il poursuit son idylle, inattendue il y a encore quelques mois, avec ces Cavs, l’équipe qui devient, cette saison, l’équipe de tous. Il y a plein de raisons.