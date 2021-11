Les Cavs tombent aux mains des Wizards au cor malgré un autre grand match de Ricky Rubio

Deux des équipes à la mode cette saison débutent en NBA, Les sorciers de Washington et Les Cavaliers de Cleveland, rencontré hier dans l’Ohio avec une victoire finale pour DC 97-94 après une belle remontée culminée dans les dernières secondes avec un triplé de Kyle Kuzma, qui a terminé le duel avec 22 points. Montrezl Harrell est passé à 24 points et 11 rebonds. Les Wizards ont gagné malgré l’horrible match de Bradley Beal (13 points et 4 sur 19 tirs depuis le terrain).

Du côté des Cavs, Darius Garland et Evan Mobley ont terminé avec 19 points par tête. Jarrett Allen est monté à 13 points et 10 rebonds. Le meilleur buteur était à nouveau Ricky Rubio de la Banque. L’Espagnol a terminé avec 20 points après avoir joué seulement 28 minutes malgré sa sortie du Madison Square Garden. De plus, il a ajouté 5 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions.

Ricky Rubio : 20 points, 5 passes et 5 rebonds Perte de Cavs contre Wizards pic.twitter.com/NxZCbdqaVu – NBA Espagne (@NBAspain) 11 novembre 2021