Les CBDC arrivent. Les Stablecoins créés en privé doivent arriver plus vite

L’idée de monnaie fiduciaire est une sorte d’anomalie historique.

Il y a environ 5 000 ans, les métaux brillants sont devenus une réserve de valeur pour les biens et les services. Ceux-ci ont rapidement été transformés en jetons standardisés, devenant des supports d’échange. Cependant, ce n’est que pendant 2 000 ans que quelqu’un a gravé le visage du roi sur ces jetons. L’argent provient des producteurs, pas des gouvernements. Alors pourquoi les gouvernements auraient-ils aujourd’hui le monopole de leur masse monétaire locale ?

De plus, pourquoi cela devrait-il être une question controversée? La Réserve fédérale n’est pas la première tentative des États-Unis de créer une banque centrale – c’est la quatrième. La fondation de la Fed en 1913 a abouti à une concentration de 50 ans du pouvoir bancaire, un processus qui a commencé avec la National Banking Act de 1863 que le Congrès avait adoptée pour aider à financer la guerre civile. Auparavant, les banques et les entreprises privées étaient libres d’émettre leurs propres devises. C’était chaotique et il y avait beaucoup d’échecs, mais le système a fonctionné pendant 25 ans et a offert aux individus le choix.

Même après l’adoption de la loi, tout le monde ne faisait pas confiance au nouveau dollar national. Les banques locales, les chemins de fer et les gouvernements des États ne pouvaient plus émettre légalement d’argent, ils ont donc émis des obligations au porteur, une pratique qui a duré jusque dans les années 1980. Les obligations au porteur étaient liquides, évolutives et adossées à la réputation de l’émetteur plutôt qu’à de l’or, de l’argent ou la garantie d’une banque centrale.

Tout comme la crypto.

Leçon non apprise

La monnaie fiduciaire et les obligations au porteur ont coexisté pendant des décennies. Pendant ce temps, ce que la plupart des gens acceptent aveuglément comme « de l’argent » devait rivaliser. Les billets de la Réserve fédérale n’étaient pas intrinsèquement supérieurs ou plus fiables que ceux du territoire du Montana, du Michigan Central Railroad ou de la Weehawken Ferry Co. Le billet vert a dû faire ses preuves sur le marché, d’abord contre ces instruments non fiduciaires, puis contre d’autres monnaies nationales. une fois que l’étalon-or a pris fin au début des années 1970.

Pour être juste, le dollar américain a émergé du chaos de la guerre mêlé à l’inflation, au déséquilibre des paiements, à la spéculation sur les changes et à la dévaluation stratégique pour devenir la principale monnaie de réserve au monde. Mais c’était alors. Nous sommes maintenant dans la 50e année de l’ère post-Bretton Woods – 1% de toute l’histoire de l’argent – ​​et beaucoup de choses ont changé.

Les raisons du succès du dollar s’estompent. En 1960, l’Amérique représentait 40 % de la production économique mondiale ; aujourd’hui c’est 24%. Et tandis que les devises hors réserve ont bien fait de s’arrimer au dollar américain, les autres devises de réserve se sont toujours fortement inclinées contre lui. Ce n’est qu’un « stablecoin » relatif, si vous voulez, contre le yen et l’euro depuis 2014 et contre la livre sterling depuis 2017.

Bien que cela corresponde à l’avènement des crypto-monnaies, nous ne devons pas confondre coïncidence et causalité. La valeur de l’ensemble de l’espace aspirait encore à dépasser les 700 milliards de dollars à l’époque, de sorte que son impact direct sur la richesse des nations ne pouvait pas être important. Néanmoins, il serait intéressant d’examiner comment la menace des devises émergentes non fiduciaires a simplement poussé les principales devises de réserve à rétrécir leurs bandes de négociation.

Donner à Davos son dû

C’est une menace que nous savons maintenant que les décideurs de la politique monétaire prennent au sérieux, avec tous les discours – et dernièrement les actions – autour des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC). La Chine est en tête d’une liste de plus de 10 pays – dont la France, le Canada et l’Afrique du Sud – qui pilotent des CBDC. Les autorités monétaires d’une poignée d’autres pays sont en phase de validation de principe, tandis qu’une grande partie du reste du monde, y compris les États-Unis, étudie la faisabilité de leur propre crypto-monnaie souveraine.

La sagesse de toute cette entreprise est discutable.

« Bien que les futures preuves de concept puissent reposer sur différentes conceptions de système, davantage d’expérimentation et d’expérience seraient nécessaires avant que les banques centrales puissent mettre en œuvre de manière utile et sûre de nouvelles technologies prenant en charge une variante CBDC de gros », selon un article de la Banque des règlements internationaux publié en 2018, lorsque cette idée était encore théorique. « La CBDC soulève de vieilles questions sur le rôle de la monnaie de banque centrale, la portée de l’accès direct aux passifs de la banque centrale et la structure de l’intermédiation financière.

Les passionnés de cryptographie trouvent rarement un accord avec la BRI, mais de temps en temps, ils doivent faire pencher la balance vers la banque centrale des banques centrales. Les « vieilles questions » doivent être posées à nouveau.

Comment faire mieux

Théoriquement, il n’y a rien de mal en soi avec les CBDC. Pourtant, même s’ils pourraient éventuellement conduire à un traitement des paiements plus efficace dans l’ensemble de l’économie, le coût potentiel pour l’autonomie personnelle doit être pris en compte. Si la Fed pouvait retracer chaque billet d’un dollar que vous avez dépensé en suivant les numéros de série, vous auriez transféré toutes vos ressources financières dans des pièces de confidentialité il y a des années. Bien entendu, un tel suivi serait peu pratique. Si la Fed émettait une CBDC, cela pourrait soudainement devenir une procédure standard.

Les alternatives actuellement disponibles aux monnaies fiduciaires sont les pièces stables. Pourtant, il est peu probable, dans leur forme actuelle, qu’ils supplantent l’argent émis par le gouvernement. Avant de pouvoir le faire, ils doivent fournir la même assurance de pleine foi et de crédit que celle fournie par les billets de banque centrale.

« La création d'une blockchain hautement conforme pourrait offrir une alternative aux initiatives de blockchain soutenues par l'État telles que les CBDC », déclare Graeme Moore, responsable de la tokenisation pour Polymath, une société de blockchain qui développe des outils pour les actifs réglementés. « Il est important que les innovateurs puissent continuer à offrir de la valeur aux consommateurs finaux en leur offrant des options, tout en maintenant la conformité réglementaire dans une économie mondiale de plus en plus complexe. »

