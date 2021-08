Les CBDC finiraient par perdre la concurrence des pièces stables mondiales ⋆ Crypto new media

Divulgation: Ceci est un message parrainé. Les lecteurs sont encouragés à effectuer d’autres recherches avant de prendre des mesures. Apprendre encore plus >

Les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC, ne résoudront probablement pas de manière significative le problème de la facilitation des services en ligne transfrontaliers internationaux, à moins que les banques centrales n’imposent de lourdes réglementations sur les pièces stables mondiales comme Diem.

La raison en est qu’il y a trop d’attentes au niveau international associées aux monnaies numériques contrôlées par l’État. Les grands espoirs sont liés à l’internationalisation de certaines monnaies comme le Yuan chinois. Mais, dans le cas de l’e-CNY chinois – qui est le yuan numérique – l’objectif principal de l’introduction de la monnaie numérique était de remplacer l’argent liquide et de lutter contre d’autres substituts monétaires utilisés pour effectuer des paiements en ligne via WeChat et d’autres applications avec système de paiement interne.

Ainsi, avec l’implantation majeure d’un e-CNY, la Banque populaire de Chine (PBOC) devrait continuer à éradiquer les espèces pour obtenir un contrôle total sur la circulation de l’argent dans le pays. Suivant cette logique, l’internationalisation du yuan serait plutôt limitée aux accords de paiement de banque centrale à banque centrale, même si un accord de devises multi-numériques avec une seule plate-forme de paiement exploitée conjointement et un accès d’identification local reconnu par les citoyens des pays participants ont été mis en place.

De plus, l’introduction de diverses CBDC ne faciliterait pas le tourisme, car les opérations de paiement en tant que touriste étranger seraient probablement limitées à une sélection spécifique de biens et de services. Les paiements via les entreprises seraient toujours limités même dans le secteur du tourisme, ce qui diminuerait l’importance de la monnaie numérique du pays pour les règlements internationaux.

Les CBDC étrangères pourraient exercer une pression supplémentaire sur le système bancaire et poser des risques de cybersécurité. Trois sénateurs républicains américains ont récemment demandé au Comité international olympique et paralympique d’interdire aux athlètes américains d’utiliser l’e-CNY pendant les Jeux olympiques d’hiver en Chine qui débuteront en février 2022. Et la raison de cette inquiétude est que l’application de paiement avec le le portefeuille numérique peut porter un code de logiciel espion mandaté par l’État et permettra le suivi des citoyens américains même à leur retour. Ainsi, au moins aux États-Unis, l’utilisation du yuan numérique peut se heurter à une forte opposition de la part des décideurs politiques, même lorsqu’il s’agit de règlements interbancaires.

Craintes d’une éventuelle substitution de la monnaie nationale par une monnaie étrangère plus forte et d’une éventuelle évasion fiscale. De telles retombées peuvent menacer les pays à forte inflation et d’autres conditions économiques défavorables.

Jusqu’à présent, au niveau gouvernemental, c’est davantage la méfiance et le scepticisme à l’égard d’un système de paiement numérique international unique qui serait utilisé par de nombreuses banques centrales pour éclipser les sentiments de la CBDC internationale. Les principaux décideurs monétaires mondiaux comme la Réserve fédérale aux États-Unis ne comprennent pas pleinement le but de l’émission de dollars numériques. Randal Quarles, vice-président de la supervision de la Réserve fédérale, a déclaré en juin que la CDBC ressemble davantage à une mode alors que de nombreuses transactions en dollars sont déjà virtuelles et que certains des avantages potentiels d’une monnaie numérique officielle peuvent être obtenus par d’autres moyens.

D’un autre côté, les pièces stables privées mondiales sont généralement adossées à des réserves de trésorerie ou à un actif liquide qui pourrait facilement être transformé en espèces comme les bons du Trésor américain. De telles pièces stables émergent généralement dans les écosystèmes construits au-dessus de grandes institutions financières ou de sociétés informatiques mondiales reconnues dans le monde entier. Les exemples les plus brillants et les plus réussis de ces géants de l’informatique sont WeChat, Alipay, Baidu Wallet et Sina Weibo. Les utilisateurs de WeChat Pay ont dépassé les 900 millions en 2021 et le service a repris Alipay en tant que service de paiement le plus populaire en Chine, bien qu’Alipay soit le leader mondial avec 1,2 milliard d’utilisateurs. Il est rapporté que les utilisateurs chinois peuvent utiliser WeChat Pay dans 25 pays en dehors de la Chine.

Actuellement, le gouvernement chinois essaie d’exploiter le développement de ces géants de l’informatique car ils deviennent trop forts et populaires, prenant le contrôle des institutions bancaires du pays. Dans l’ensemble, il semble que les dirigeants chinois aient sous-estimé l’énorme concentration de pouvoir financier et la grande quantité d’informations personnelles collectées par ces monstres numériques.

Les mêmes préoccupations sont soulevées par les régulateurs du monde entier qui cherchent à savoir si Facebook, Google et d’autres géants de l’Internet tirent parti de leur domination pour écraser la concurrence ou abuser des données des utilisateurs. La crypto-monnaie Diem prise en charge par Facebook, qui devrait être lancée plus tard cette année, fonctionnerait dans l’ensemble de l’écosystème Facebook, y compris WhatsApp et Instagram.

Diem est lié à une monnaie unique comme le dollar américain et l’euro et est adossé à des actifs comprenant des liquidités, des équivalents de liquidités et des titres d’État à très court terme. Largement critiqué par les décideurs américains au congrès, Diem ou Libra, comme on l’appelait à l’origine, peut servir d’exemple pour le grand écosystème des entreprises avec sa propre monnaie stable adossée à des actifs liquides dans les principales devises mondiales.

Inutile de dire que si Google, Amazon et Apple avaient leurs propres systèmes de « payer », le même type de technologie serait utilisé pour créer un système autonome qui attirerait les détaillants et les sociétés de services, poussant le secteur bancaire à la faillite.

Et cela pourrait être une réalité proche, car la Réserve fédérale semble faire l’éloge des pièces stables émises par le secteur privé qui pourraient aider à résoudre certaines des inefficacités et des inégalités du système de paiement actuel, selon le même Randal Quarles.

