Les CBDC ne remplaceront pas entièrement les espèces si la Fed américaine réussit

Beaucoup s’attendent à ce qu’un moment vienne bientôt où les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC, remplaceront une fois pour toutes les dollars physiques. Les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, indiquent cependant que ce n’est peut-être pas le cas.

Les commentaires du président ont été filmés et montrés plus tard lors d’un événement en Suisse jeudi, selon un article de Bloomberg. Le Comité des paiements et des infrastructures de marché a organisé l’événement. Dans son discours, Powell a mentionné que la banque centrale américaine et six autres banques centrales avaient élaboré un rapport en collaboration avec la Banque des règlements internationaux, ou BRI. Le rapport a évalué la viabilité des CBDC par rapport aux objectifs gouvernementaux.

Powell a ajouté, selon les rapports de Bloomberg:

«En rapport avec le sujet d’aujourd’hui, l’un des trois principes clés mis en évidence dans le rapport est qu’une CBDC doit coexister avec des espèces et d’autres types d’argent dans un système de paiement flexible et innovant.»

Dans l’ensemble, les pays ont abordé les CBDC différemment. Certains pays, comme la Chine, se sont précipités pour créer une CBDC. Les Bahamas ont dévoilé leur CBDC à l’automne 2020. Les États-Unis, cependant, ont emprunté un train plus lent, privilégiant la qualité à la vitesse, bien que les commentaires de Powell au début de 2021 aient souligné l’importance éventuelle d’une CBDC.

Dans ses récents commentaires, Powell a expliqué, selon les rapports de Bloomberg:

«La crise de Covid a mis davantage l’accent sur la nécessité de remédier aux limites de nos dispositions actuelles en matière de paiements transfrontaliers. […] Et comme cette conférence le démontre amplement, malgré les défis de cette dernière année, nous avons encore pu faire des progrès importants.

Le COVID-19 a provoqué un certain nombre de changements économiques depuis que les mesures de prévention ont été adoptées en mars 2020. Il y a un peu plus d’un an, Bitcoin est tombé en dessous de 4000 $. L’actif a depuis remonté à des prix de plus de 60 000 $.