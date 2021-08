Les CBDC ont été «concoctées en enfer par Satan lui-même» Crypto new media

Rich Checkan, le président d’Asset Strategies International (ASI) n’est apparemment pas un fan des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Dans une récente interview avec Michelle Makori, rédactrice en chef de Kitco News, Checkan a dénoncé le développement et l’adoption des CBDC. Il a déclaré que la forme numérique de l’argent était une menace pour la vie privée des individus et a ouvert la porte aux individus pour que leurs transactions soient suivies et examinées.

Il a dit à Makori :

Je pense que les monnaies numériques de la banque centrale ont été concoctées en enfer par Satan lui-même.

Checkan a poursuivi, affirmant que les CBDC permettraient aux gouvernements de contrôler “les comptes bancaires de tout le monde” et créeraient un “vide de confidentialité pour chaque citoyen”.

On a également demandé au président d’ASI si Bitcoin représentait une menace pour les monnaies fiduciaires et leurs homologues numériques (c’est-à-dire les CBDC). Checkan a déclaré qu’il était trop tôt pour dire l’impact ultime de Bitcoin et que BTC n’a pas encore été testé en tant que devise légitime et qu’il se comporte davantage comme un actif spéculatif :

Ce n’est pas une menace, l’une des options pour Bitcoin est d’être une forme de monnaie, mais il n’y a pas d’adoption et de pénétration généralisées […] donc nous n’avons pas vraiment testé ce modèle. C’est pourquoi je pense qu’il s’agit en partie d’un actif spéculatif.

Checkan a poursuivi en disant que ce n’est que si les gouvernements se sentaient vraiment menacés par Bitcoin que nous verrions ce qu’ils sont prêts à faire pour maintenir leur pouvoir.

Avertissement

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image parJan Steiner de Pixabay

Lien source