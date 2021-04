Les CDC et la FDA mettent fin à la pause sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson Covid-19, après examen ⋆ .

Vendredi soir, les responsables fédéraux de la santé des Centers for Disease Control and Prevention et de la Food and Drug Administration ont mis fin à une pause sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19, après un examen de 11 jours par un groupe d’experts.

«Nous avons conclu que les avantages connus et potentiels du vaccin Janssen COVID-19 l’emportent sur ses risques connus et potentiels chez les personnes de 18 ans et plus», a déclaré Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, dans un communiqué. «Nous sommes convaincus que ce vaccin continue de répondre à nos normes de sécurité, d’efficacité et de qualité.»

Les autorités ont récemment suspendu l’utilisation du vaccin à la suite d’un petit pourcentage de patients ayant contracté des caillots sanguins.