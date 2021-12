Les célébrations de Noël en sourdine à Delhi au milieu des craintes d’Omicron

Mercredi, la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) avait demandé aux magistrats de district de veiller à ce qu’aucun rassemblement de Noël et du Nouvel An n’ait lieu dans la capitale nationale.

La communauté chrétienne de la capitale nationale a célébré Noël samedi avec prudence, car moins de personnes ont atteint les églises en raison des inquiétudes suscitées par la variante Omicron du coronavirus. des rassemblements ont lieu dans la capitale nationale.

Cependant, après avoir reçu diverses communications en quête de clarté, il a déclaré jeudi que les lieux religieux resteraient ouverts à Noël et au Nouvel An pour les célébrations et les prières sous réserve du strict respect du comportement approprié de Covid. Parlant de la messe de minuit dans les églises de la ville, Anil Joseph Thomas Couto, archevêque de l’archidiocèse catholique romain de Delhi, a déclaré que peu de gens étaient sortis pour Noël cette année.

Même s’il n’y a pas de telle restriction pour les visiteurs, il y avait une confusion concernant l’ordre DDMA. Donc, peu de gens sont sortis cette année. Les gens semblent un peu anxieux à cause de toute la situation. Nous n’avons pas vu beaucoup de monde », a déclaré Couto à PTI. Il a déclaré que de nombreuses églises avaient fait des efforts supplémentaires en organisant des services tôt hier soir.

Même si les églises étaient prêtes à gérer la situation en gardant à l’esprit les SOP Covid, l’environnement général n’est pas très positif et dynamique », a-t-il déclaré. Le père James Peter Raj de l’église St Luke dans la colonie de la Défense a également déclaré que moins de personnes ont assisté aux célébrations ce année. « Les gens portaient des masques et maintenaient une distance sociale, mais les célébrations étaient moins fréquentées que d’habitude cette année », a-t-il déclaré.

L’église méthodiste du centenaire de Lodhi Road a également eu un « service modéré avec moins de personnes présentes ». Vendredi, Delhi a signalé 180 nouveaux cas de Covid, le plus élevé depuis le 16 juin, tandis que le taux de positivité est passé à 0,29%, selon les données du département de la santé. .

